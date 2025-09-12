"Enttäuscht": Jessi Huber erfuhr im Netz von Hanna-Beziehung

Hanna Sökeland hat in Sachen Liebe ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Reality-TV-Bekanntheit, die sich erst im April dieses Jahres von Jessi Huber getrennt hatte, machte gestern ihre neue Beziehung mit Chantal-Jale Kirman (25) publik. Das neue Glück der Influencerin sorgte bei ihren Fans für Begeisterung – doch eine Person war weniger erfreut: ihre Ex Jessi. Diese verriet im Interview mit Promiflash: "Ich wünsche den beiden alles Glück der Welt, aber ich war enttäuscht, es über Social Media erfahren zu haben."

Seit der Trennung der beiden Frauen im Frühling hatte sich Hanna lange nicht zu einer neuen Liebe geäußert. Umso größer war das Aufsehen, als sie nun auf ihrem Social-Media-Kanal ein romantisches Video veröffentlichte, in dem sie und Chantal-Jale vertraut miteinander turteln und sich leidenschaftlich küssen. Ihre Ex-Freundin Jessi scheint indes zwar gekränkt über die Art der Bekanntmachung zu sein, zeigt sich jedoch versöhnlich. "Am Ende ist es wichtig, dass jeder glücklich ist", erklärte sie im Promiflash-Interview und machte deutlich, dass ihr der Blick nach vorne wichtiger ist als unnötiger Groll.

Dass Jessi enttäuscht ist, kommt nicht von ungefähr. Ohne sie hätten sich Hanna und Chantal-Jale vermutlich nicht kennengelernt. Hintergrund ist folgender: Jessica und Chantal sind beide Schauspielerinnen und verkörperten innerhalb der Serie Köln 50667 ein Liebespaar. Dadurch lernte Hanna ihre heutige Partnerin schon kennen, als sie noch mit ihrer Ex liiert war. "Manchmal ist das Leben einfach richtig schräg – aber ich liebe genau das. Denn ohne diesen verrückten Umweg gäbe es 'uns' heute nicht", merkte Hanna gegenüber Promiflash an.

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna, "Princess Charming"-Paar

Promiflash Chantal-Jale und Hanna Sökeland, 2025

RTL Jessi Huber und Hanna Sökeland, Sommerhaus-Kandidaten 2023