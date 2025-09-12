Bachelorette? Eva Benetatou möchte "Zügel in der Hand" haben

Eva Benetatou (33) sorgt jetzt erneut für Gesprächsstoff! Der Reality-TV-Star, bekannt aus Formaten wie Das Sommerhaus der Stars und Promi Big Brother, hat sich nun in einer Instagram-Fragerunde ihren Fans gestellt. Eine der spannenden Fragen: Ob sie sich eine Teilnahme an einer weiteren Datingshow vorstellen könnte. Ihre Antwort fiel klar aus: "In keinem Fall als Kandidatin, nur als Protagonistin. Wenn ich die Zügel in der Hand habe." Weitere Details zu möglichen Projekten gab sie nicht preis und ließ offen, ob sie sich damit auf Formate wie Die Bachelorette oder "Make Love Fake Love" bezieht.

Bisher hat sich Eva in unterschiedlichen TV-Formaten gezeigt und stand erst vor Kurzem aufgrund ihrer umstrittenen Beziehung zu Reality-Kollegen Serkan Yavuz (32) im Fokus. Die Suche nach der großen Liebe scheint bisher aber nicht geglückt. Ob sie konkrete Chancen auf eine Rolle als Bachelorette sieht oder nur eine allgemeine Vorstellung äußerte, bleibt abzuwarten. Auf weitere Einzelheiten ging sie in der Fragerunde jedenfalls nicht ein, doch ihre Fans spekulieren bereits fleißig.

Im Liebesleben von Eva gab es zuletzt ohnehin immer wieder neue Entwicklungen. Angesprochen auf die Teilnehmer von Love Island VIP verriet sie gegenüber Promiflash, dass Filip Pavlovic (31) einen besonderen Eindruck bei ihr hinterlassen habe. Die beiden schienen sich gut zu verstehen, ob zwischen ihnen mehr als freundschaftliche Chemie herrscht, ist jedoch unklar. Von einer ernsthaften romantischen Verbindung war bisher keine Rede. Ob Eva bald die passende Bühne bekommt, um öffentlich nach der Liebe zu suchen, bleibt also abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Evanthia Benetatou, August 2025