Hanna Sökeland hat Chantal bereits Ring an Finger gesteckt

Hanna Sökeland hat ihr Liebesglück gefunden! Die einstige Princess Charming ist mit Chantal-Jale – Kandidatin des jüngsten Casts der Kuppelshow gewesen – offiziell zusammen. Im Interview mit Promiflash schwärmt Hanna nun davon, wie verliebt die beiden Frauen sind. Wie sie ihre Partnerin gefragt hat, ob sie mit ihr eine Beziehung führen möchte, hat Hanna folgendermaßen geschildert: "Vor Kurzem habe ich ein Date geplant, das alles verändert hat. Ich wollte es unvergesslich machen: Hab ein Hotelzimmer gebucht, Luftballons mit unseren Initialen geholt und dazu noch ein kleines rotes Luftballon-Herz." Doch das hat der Sportlerin noch nicht gereicht: Für ihre Chantal-Jale sollte es noch etwas besonderer sein: "Ich hatte einen Goldring ausgesucht – mit einem pinkfarbenen Stein, weil das ihre absolute Lieblingsfarbe ist – und den Abend perfekt vorbereitet."

Der Clou: Ein frech bedruckter Bierdeckel vom Münchner Straßenfest rundete die originelle Liebeserklärung ab. Mit einem Schmunzeln erzählt Hanna gegenüber Promiflash, wie Chantal-Jale auf die humorvolle Geste reagierte. Sie habe den Bierdeckel mit der Frage "Willst du mit mir gehen?" und mehreren Antwortmöglichkeiten vorgelegt bekommen. Spontan kreuzte Chantal-Jale "Ja" und "nur f*cken" an, strich Letzteres aber sofort durch – wohl ein klarer Beweis für ihren geteilten Sinn für Humor. Dieser Moment habe nicht nur für Lacher gesorgt, sondern auch die junge Liebe perfekt besiegelt.

Dass zwischen Hanna und Chantal-Jale mehr läuft, verkündeten sie mit einem romantischen Clip auf Instagram. Mit einem leidenschaftlichen Kuss-Video sorgten die beiden bei ihren Fans für Begeisterung. Die Szenen, bei denen sie sich verliebt in die Augen schauten, kommentierten sie lediglich mit einem rosafarbenen Herz. Wer genau hinsah, entdeckte auch, dass Hanna ihrer Liebsten augenscheinlich ein "Ich liebe dich" zuflüsterte. Die Kommentare unter dem Video sprachen Bände. "Oh mein Gott, Girl! Alles Glück der Welt für euch", schrieb ein Fan. Eine andere Userin jubelte: "Ah, nur das Beste für euch." Viele feierten das frischgebackene Paar und schickten ihnen Glückwünsche.

Instagram / hannasoekeland Chantal-Jale und Hanna Sökeland, September 2025

Instagram / hannasoekeland Hanna Sökeland im Mai 2024

RTL / Fine Lohmann Chantal-Jale, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025