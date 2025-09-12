Olivia Wilde mit Nippelblitzer bei New York Fashion Week

Am Donnerstag sorgte Olivia Wilde (41) bei der New York Fashion Week für Aufsehen. Die Schauspielerin erschien in einem transparenten, schwarzen Oberteil ohne BH und kombinierte dazu eine offene schwarze Jacke, die ihre Brust nur knapp bedeckte. Als ein Windstoß die Jacke beiseiteschob, wurde mehr als ursprünglich geplant preisgegeben. Doch Olivia ließ sich davon nicht beirren und lächelte entspannt für die Kameras, bevor sie das Event von Michael Kors im Terminal Warehouse betrat. Ihr auffälliger Look, inklusive langem Rock und spitzen Lederstiefeln, wurde durch dezentes Make-up und schwarze Ray-Ban-Sonnenbrillen perfekt abgerundet.

Im Inneren des Events traf Olivia auf ihre langjährige Freundin Gwyneth Paltrow (52). Währenddessen bleibt ihr Privatleben ein Gesprächsthema, denn Berichte über das Liebesleben ihres Ex-Partners Harry Styles (31) sorgen weiterhin für Schlagzeilen. Der Sänger und ehemalige One Direction-Star, mit dem Olivia von 2021 bis 2022 eine Beziehung führte, soll inzwischen Zoë Kravitz (36) daten – eine Freundin von Olivia selbst. Obwohl eine Quelle behauptet, Olivia sei überrascht über die Verbindung der beiden, berichtet eine andere, dass sie längst mit der Vergangenheit abgeschlossen habe. Dennoch empfinde sie es laut Medienberichten als unangenehm, dass Harry sich wiederholt Personen aus ihrem Freundeskreis zuwendet.

Dass Olivia mit solchen Situationen umgehen kann, hat sie bereits mehrfach bewiesen. Ihre Beziehung zu Harry begann nach ihrer Trennung von Jason Sudeikis, mit dem sie zwei Kinder hat. Die Liaison mit dem Sänger hatte damals für Schlagzeilen gesorgt – nicht zuletzt, weil sie am Set des von Olivia inszenierten Films "Don't Worry Darling" begann. Auch wenn es nach außen hin immer wieder Dramen um Olivia, Harry und deren Freundeskreis gibt, scheint die Schauspielerin und Regisseurin sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ihr souveräner Auftritt bei der Fashion Week spricht Bände.

IMAGO / ABACAPRESS Olivia Wilde, September 2025

IMAGO / ABACAPRESS Olivia Wilde, September 2025

Getty Images Harry Styles, Musiker