Brooke Hogan akzeptiert Hulk Hogans Testament ohne Einspruch

Brooke Hogan (37) hat nach dem Tod ihres Vaters Hulk Hogan erklärt, dass sie keinen Groll darüber hegt, aus seinem Testament ausgeschlossen worden zu sein. Die Tochter des verstorbenen Wrestling-Stars betonte gegenüber TMZ, dass dies ganz in ihrem Sinne sei: "Seine Entscheidung ist keine Überraschung für mich. Es ist das, was ich wollte, und ich stehe dazu ohne Reue." Hulk, der im Juli im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt starb, hinterlässt fast fünf Millionen Dollar, darunter 200.000 Dollar in Kryptowährung und vier Millionen Dollar aus Persönlichkeitsrechten. Gemäß den Unterlagen ist Brookes Bruder Nick Hogan (35) der einzige Erbe.

Für Brooke war Geld jedoch nie ein Thema in ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Sie erklärte, dass die finanziellen Mittel des Wrestling-Idols nie Teil ihres Lebens waren und sie sich stets selbstständig durch harte Arbeit finanziert habe. "Mein Vater weiß, dass ich eine Kämpferin bin und schon lange ohne sein Geld überlebe", teilte Brooke mit. Zusätzlich äußerte sie, dass sie lieber Liebe, Zeit und Ehrlichkeit von ihrem Vater schätzte, statt sich um eine Erbschaft zu bemühen. Nick hatte vor wenigen Tagen die entsprechenden Dokumente eingereicht, aber es ist nicht bekannt, wie das restliche Erbe aufgeteilt wurde. Hulk hinterlässt außerdem seine Witwe Sky Daily.

Brooke hatte bereits im Vorfeld klargestellt, sich bewusst von möglichen Erbstreitigkeiten fernhalten zu wollen, da sie in der Vergangenheit miterlebt habe, wie Angehörige sich wegen finanzieller Fragen gestritten hätten. "Ich wollte kein Teil davon sein", sagte sie dazu. Die ehemalige Reality-TV-Darstellerin, die auch als Sängerin und Model gearbeitet hat, lebt mittlerweile ein unabhängiges Leben und betont, dass sie schon seit ihrem 18. Lebensjahr keine finanzielle Unterstützung von Hulk erhalten habe. Trotz der turbulenten familiären Umstände pflegte sie nach eigenen Angaben ein enges und liebevolles Verhältnis zu ihrem Vater.

Imago Hulk Hogan und seine Tochter Brooke, Juni 2005

Imago Nick Hogan und Vater Hulk Hogan

Getty Images Brooke Hogan, April 2017

