In dieser Schwangerschaftswoche ist Ana Johnson momentan

Ana Johnson (32) schwebt derzeit auf Wolke sieben und teilt diese besondere Freude mit ihren Fans: Die Influencerin erwartet ihr zweites Kind. Stolz präsentierte sie ihren Babybauch auf Instagram. Dazu teilte sie zwei Bilder, auf denen sie nicht nur mit ihrem runden Bauch strahlt, sondern auch Ultraschallfotos in die Kamera hält. Glücklich schrieb sie: "Elfte Woche mit unserem Pünktchen. Die Zeit verfliegt so, so schnell. Das ist unglaublich. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass ich wirklich unser zweites Wunder unter meinem Herzen trage."

Zahlreiche Freunde und Fans überschütteten Ana mit liebevollen Worten und Glückwünschen. Influencerin Patrizia Palme (31) schrieb begeistert: "Wie wunderschön." Auch xLaeta und Ana Kohler zeigten sich gerührt: "Ich freue mich so, so sehr für euch" und "Es ist einfach schon so groß", kommentierten sie. Anas Ehemann Tim Johnson brachte seine Gefühle besonders romantisch zum Ausdruck. "Ich liebe dich so, mein Engel", schrieb er unter den Beitrag seiner Frau. Die Unterstützung und Begeisterung der Community machen die Schwangerschaft für die werdende Zweifachmama offenbar noch schöner.

Vor wenigen Wochen hatte Ana ihren Fans auf Social Media einen weiteren Einblick in ihre Schwangerschaft gegeben. "Im April 2026 halten wir einfach unser zweites Wunder im Arm. Wahrscheinlich ein kleiner Widder", schwärmte die Netz-Bekanntheit nach ihrem Ultraschalltermin. Damals verriet sie auch: "Unser kleines Pünktchen ist knapp zwei Zentimeter groß und hat sogar schon kleine Ärmchen. Das ist so verrückt. Es wurde heute in meinem Mutterpass eingetragen und irgendwie wurde alles nochmal etwas realer." Die Schwangerschaft wurde für die Beauty dadurch noch greifbarer.

Instagram / anajohnson Ana Johnson, September 2025

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson in Anas ersten Schwangerschaft, 2023

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Influencerin

