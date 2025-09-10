Backstreet-Boys-Star Brian Littrell feiert 25 Jahre Eheglück

Brian Littrell (50), bekannt als Sänger der Backstreet Boys, und seine Frau Leighanne (56) feiern ihren 25. Hochzeitstag. Anlässlich dieses rührenden Ereignisses veröffentlichte Brian auf Instagram eine emotionale Liebeserklärung an seine Frau. Er bedankte sich dafür, dass sie ihm in den letzten 25 Jahren Halt und Liebe gegeben hat, selbst in schwierigen Zeiten. "25 Jahre und immer noch stark! Danke, dass du mich so liebst, wie ich bin", schrieb er. Auch Leighanne teilte ihre Gedanken auf Instagram und feierte die 28 Jahre, die sie bereits miteinander verbracht haben. Freunde und Familienmitglieder, darunter Brians Bandkollege Kevin Richardson (53), schlossen sich mit herzlichen Glückwünschen an das Paar an.

Brian und Leighanne blicken auf eine beeindruckende gemeinsame Geschichte zurück. Ihr Kennenlernen geht auf das Jahr 1997 zurück, als sie sich am Set des Musikvideos "As Long As You Love Me" begegneten. Leighanne arbeitete damals als Schauspielerin und Model und fiel Brian sofort auf. Drei Jahre später, am 2. September 2000, folgte die Hochzeit. Über die Jahre hindurch haben sie gemeinsam viele Höhen und Tiefen erlebt, wie Leighanne in ihrem Instagram-Post andeutet. "Wir machen jede Situation so gut wie möglich und haben dabei Spaß! Es braucht viel, um zu wissen, was Liebe ist", schrieb sie.

Aus ihrer Ehe ging der gemeinsame Sohn Baylee (22) hervor, der heute 22 Jahre alt ist. Ganz der stolze Vater verfolgt Brian mit Freude die musikalischen Erfolge seines Sohnes, der bereits als Vorband für die "Backstreet Boys" auftrat. 2025 nahm Baylee an "American Idol" teil und tritt damit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Dass nicht nur der Vater, sondern auch der Sohn auf der Bühne steht, zeigt, dass Musik und Showtalent in der Familie Littrell von Generation zu Generation weitergegeben werden. Brian selbst bleibt aber trotz der langen Karriere mit den "Backstreet Boys" weiter engagiert und tourt bis heute mit der Band auf internationalen Bühnen.

Getty Images Brian Littrell und Leighanne Littrell im Dezember 2005 in Las Vegas

https://www.instagram.com/p/DOICUc6jZtA/?img_index=1 Brian Littrell und Leighanne Littrell zusammen

Getty Images Brian Littrell und Baylee Littrell im April 2019 in Las Vegas