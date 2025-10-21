AJ McLean kündigt Solo-EP an, die sein wahres Ich enthüllt

Der Backstreet-Boys-Sänger AJ McLean (47) hat in der The Jennifer Hudson Show verraten, dass seine Solo-EP mit dem Namen "Hi, My Name Is Alex" am 27. November erscheint – pünktlich zu Thanksgiving und zum Geburtstag seiner ältesten Tochter. Parallel kündigte er an, dass das vollständige Album "Hi, My Name is Alexander James" am 9. Januar 2026 folgt, an seinem eigenen Geburtstag. Über den Titel seines neuen Projekts sagte der Musiker: "Ich möchte, dass die Welt Alex kennenlernt. … Ich möchte, dass jeder mich so kennenlernt, wie ich bin."

In dem Interview erzählte der Sänger, dass ihn das Projekt auf eine ganz persönliche Reise geführt habe. Die Arbeit an der Musik hätte ihm geholfen, sich außerhalb der Backstreet Boys neu kennenzulernen. AJ, der kürzlich sein vierjähriges Jubiläum der Abstinenz feierte, sprach offen über seine bisherigen Herausforderungen mit Selbstzweifeln und niedrigem Selbstwertgefühl. Eine zehnwöchige Auszeit in Scottsdale, Arizona, habe ihm geholfen, sich selbst besser zu verstehen. "Ich habe gelernt, dass AJ eine Figur in einer Band ist, aber mich nicht als Mensch definiert", teilte er mit.

Privat zeigt sich AJ heute glücklicher und gefestigter. Trotz seiner langjährigen Karriere und dem Erfolg der Backstreet Boys sei es für ihn nicht immer leicht gewesen, sich selbst zu mögen. "Ich habe lange gebraucht, um zu erkennen, dass ich mich selbst lieben kann. Heute schaue ich in den Spiegel und bin stolz auf das, was ich sehe", erklärte der Sänger. Besonders seinen Fans möchte er mit seiner Musik zeigen, wie wichtig es ist, diesen inneren Frieden zu finden, und sie so auf eine emotionale Reise mitnehmen.

Getty Images AJ McLean, Musiker

Getty Images Die Backstreet Boys im September 2019

Getty Images AJ McLean im November 2023