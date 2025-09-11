"Secret Wives of Mormon Wives"-Star wird US-Bachelorette

Taylor Frankie Paul, Star aus der Serie "Secret Lives of Mormon Wives", wurde offiziell als neue Bachelorette der US-Serie bekanntgegeben. Die TikTok-Sensation, die allein in den sozialen Medien Millionen von Fans begeistert, sucht in der 22. Staffel der beliebten Show nach der großen Liebe. Die Enthüllung fand am Mittwoch in Alex Coopers Podcast "Call Her Daddy" statt. Taylor, die mit drei Kindern in Utah lebt, ist bereit, turbulente Zeiten hinter sich zu lassen und Herzklopfen und Romantik eine Chance zu geben. Obwohl ihre zukünftige Partnerwahl nicht von ihrer Religion abhängt, verriet sie, dass ihr Glaube und gegenseitiger Respekt wichtige Werte für sie sind.

Taylor hat in ihrem Privatleben bereits viele Höhen und Tiefen erlebt. Mit Ex-Mann Tate Paul hat sie zwei Kinder, die achtjährige Tochter Indy und den fünfjährigen Sohn Ocean. Mit ihrem Ex-Freund Dakota Mortensen teilt sie einen einjährigen Sohn namens Ever. Durch die ehrliche Darstellung ihres Lebens im Netz und in der Reality-TV-Show erlangte sie nicht nur Bekanntheit, sondern wurde auch zu einem Vorbild für viele, die sich mit ihrer Offenheit identifizieren. Ihr Humor und ihre Hingabe sollen die kommende Staffel zu einer emotionalen Reise machen, wie es in einer Mitteilung des Networks hieß. Details über den Starttermin der Staffel bleiben jedoch vorerst unklar.

Vor ihrer Zeit als Bachelorette stand Taylor vor einer schwierigen Phase, als ihre Beziehung mit Dakota endete. Beide entschieden sich trotz allem für eine friedliche Kooperation, um ihrem gemeinsamen Kind Ever eine gute Situation zu bieten. Diese Erfahrungswerte wirken sich sicherlich auch auf ihre Teilnahme an der Show und ihre Erwartungen aus. Taylor, die von Fans und Medien gleichermaßen als authentisch und mitreißend beschrieben wird, dürfte dem Bachelor-Franchise eine ganz neue Dynamik verleihen – eine, die sowohl von Romantik als auch von den Herausforderungen des echten Lebens geprägt ist.

Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

Instagram / CvxkmBjJAVq Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean

Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neu geborenen Baby