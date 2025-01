2024 war für Taylor Frankie Paul schlimmstes Jahr überhaupt

Der TikTok-Star Taylor Frankie Paul hat das vergangene Jahr als das schwierigste ihres Lebens beschrieben. In einem Get-Ready-With-Me-Video, das sie am 31. Dezember 2024 auf TikTok teilte, sprach die Social-Media-Influencerin davon, dass dieses Jahr sogar 2022 übertroffen habe – ein Jahr, das von einem viralen Soft-Swinging-Skandal geprägt war. Während sie keine genauen Details zu den Herausforderungen des vergangenen Jahres nannte, deutete sie an, dass mehr dazu in der kommenden Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" zu sehen sein wird. Besonders schmerzhaft war für sie wohl auch die Weihnachtszeit, die sie ohne ihren Freund Dakota Mortensen verbrachte. Dies sorgte für Spekulationen über eine mögliche Trennung des Paares.

In ihrem TikTok-Video schilderte Taylor, dass sie während des Jahres viele Veränderungen erlebte und sich intensiv mit ihrem Schmerz auseinandersetzen musste. "Es war ein Jahr, in dem ich viel loslassen musste", erklärte sie. Sie sprach offen darüber, wie sie sich ins "pure Chaos" stürzte, oft auf Badezimmerböden weinte und intensive Therapiesitzungen besuchte, um ihre Gefühle zu verarbeiten. "Man kann nicht glücklich sein, wenn man sich nicht auch von innen heraus gut fühlt", reflektierte sie. Dennoch gab sich Taylor optimistisch für die Zukunft und glaubt, dass das kommende Jahr große positive Veränderungen bereithalten könnte.

Taylor ist nicht nur für ihre kontroversen MomTok-Momente bekannt, sondern auch für ihren offenen Umgang mit den Höhen und Tiefen ihres Lebens. Rückblickend beschrieb sie ihre Zwanziger als eine Zeit voller emotionaler Extreme – geprägt von Freude, Schmerz, Liebe, Schuld und Verlust. Um nach den turbulenten Jahren erneut Fuß zu fassen und in eine Phase des Wachstums zu treten, scheint Taylor bereit, die Lehren aus ihrer Vergangenheit zu ziehen und nach vorne zu blicken. In ihren eigenen Worten: "Das Glück kommt von innen, nicht von äußeren Dingen."

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorfrankiepaul Taylor Frankie Paul, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neu geborenen Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige