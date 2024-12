Taylor Frankie Paul schneidet Partner aus Weihnachtskarte

Bei Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen scheint es weiterhin zu kriseln, zumindest wollte die "The Secret Lives of Mormon Wives"-Bekanntheit ihren Partner nicht auf der diesjährigen Weihnachtskarte haben. Auf den Bildern, die die Influencerin mit ihren Followern auf Instagram teilte, posierte sie zusammen mit ihren Kindern, Geschwistern und Eltern. Was auf den ersten Blick nicht auffällt, ist, dass Dakota eigentlich auch Teil des Fotoshootings war – nur eine Fußspitze lugt am Rand des Bildes noch hervor, das Taylor an ihrer eigenen Schulter abschnitt. "Unsere Weihnachtskarte an euch", betitelte der Reality-TV-Star die Fotoreihe, ohne sich zu dem Fehlen des 31-Jährigen zu äußern.

Ihren aufmerksamen Followern entging diese Tatsache allerdings nicht. "Der peinliche Moment, wenn sein Schuh es rein schafft, er selbst aber nicht", kommentierte eine Person unter dem Beitrag, während weitere Fans direkt nach dem Verbleiben des Immobilienunternehmers fragten. Eine Unterstützerin lobte Taylor sogar für ihre Raffinesse: "Es ist so schlau, ihn ganz an die Seite zu stellen!" Dass es ganz sicher Dakota ist, der es nicht auf das Bild geschafft hat, wird auf dem Social-Media-Profil der Mutter des "MomTok"-Stars ersichtlich – die postete nämlich das gesamte Foto!

Die Beziehung zwischen Taylor und Dakota soll schon länger nicht ganz glattlaufen. Gegenüber Us Weekly bestätigte sie bereits im September, dass die beiden kein Paar mehr seien, ganz vorbei scheint es allerdings noch nicht zu sein. "Ich würde sagen, dass wir an den Dingen arbeiten, und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie es mit uns weitergeht. Wir sind nicht ganz zusammen, aber auch nicht ganz fertig. Ich weiß nicht, was die Zukunft mit ihm und mir bringt", erklärte die 30-Jährige. Im November war Dakota, mit dem Taylor sich ihre achtmonatige Tochter Ever teilt, allerdings wieder mit der TikTokerin zu sehen – für einen Platz auf der Weihnachtskarte schien es aber nicht zu reichen. Mit Taylors Ex-Mann Tate Paul ist es dafür schon lange vorbei. Im Mai 2022 verkündeten die beiden ihre Trennung nach sechs Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern, der siebenjährigen Indy und dem vier Jahre alten Ocean.

Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neu geborenen Baby

Instagram / taylorfrankiepaul Taylor Frankie Paul mit ihren Kids im Oktober 2022

