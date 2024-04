Baby Nummer drei: Taylor Frankie Paul meistert neuen Alltag

Im März durfte Taylor Frankie Paul ihr drittes Kind auf der Welt willkommen heißen. Aus früheren Beziehungen hat die Influencerin bereits zwei Kinder – mit ihrem Partner Dakota Mortensen wurde sie wieder Mama. Auf Instagram lässt sie ihre Fans jetzt daran teilhaben, wie sich die kleine Familie zurechtfindet. Der kleine Ever ist im Krankenhaus zur Welt gekommen und ist inzwischen zu Hause. Nun steht als Erstes das Kennenlernen mit seinen Geschwistern an: In einem süßen Video zeigt Taylor, wie die drei sich vorsichtig beschnuppern und aneinander gewöhnen. In ihrer Story nimmt die frischgebackene Dreifachmama ihre Follower dann auch mit zum Kinderarzt und teilt ein süßes Foto ihres schlummernden und tiefenentspannten Babys. "Er ist perfekt!", schreibt die US-Amerikanerin glücklich.

Nach der Geburt ihres Sohnes fackelten Taylor und Dakota nicht lange und stellten den Kleinen noch in der Klinik ihrer Community vor. "Lernt Ever Mortensen kennen. Unser vom Himmel gesandter Engel", schrieb der Netzstar zu einer Reihe von Fotos, die die beiden Eltern in den ersten Stunden mit ihrem Neuankömmling zeigen. Das Glück ist den beiden anzusehen, denn sie strahlen über das ganze Gesicht. Auf seinem Profil versucht der Neupapa seine Emotionen zusammenzufassen: "Ich habe noch nie eine Liebe wie diese erlebt. Ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie unglaublich diese Erfahrung für mich war. [...] Ich bin auch noch nie so stolz auf jemanden gewesen. Taylor ist knallhart, ich hab mich mehr und mehr in sie verliebt."

Die Schwangerschaft schien für Taylor und Dakota ein echter Segen zu sein. Bevor die TikTok-Bekanntheit mit Ever schwanger wurde, hatte sie nämlich eine Fehlgeburt verkraften müssen. "Ein Jahr später sind wir mit unserem Regenbogenbaby gesegnet worden. Eine Flut von Emotionen hat mich durchströmt", schilderte sie im Netz. Sie sei aufgeregt, mache sich aber auch Sorgen: "Bis jetzt ist alles gesund und auf dem richtigen Weg und mein Herz ist erfüllt."

Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen

Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neu geborenen Baby

