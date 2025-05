Taylor Frankie Paul macht ihre Trennung von Dakota offiziell

Schon seit einigen Monaten wurde über den Beziehungsstatus von Taylor Frankie Paul spekuliert, nun macht der TikTok-Star reinen Tisch: Sie ist nicht mehr mit Dakota Mortensen zusammen. Im Gespräch mit Us Weekly erzählt sie von der Trennung und der aktuellen Situation – die beiden haben ein gemeinsames Kind und teilen sich von nun an das Sorgerecht. "Es ist alles noch frisch. Hinter uns liegt ein langer Weg und wir müssen das alles noch verarbeiten. Es ist etwas, das wir eigentlich nicht wollten, aber wir mussten uns trennen", gesteht sie und fügt hinzu: "Wir müssen uns erst noch anpassen und durch die Schwierigkeiten dieser Erfahrung lernen, was für unseren Sohn das Beste ist."

Der gemeinsame Sohn von Taylor und Dakota wurde im April vergangenen Jahres geboren. Taylor wurde dadurch zur Dreifachmama: Aus einer früheren Ehe hat die 30-Jährige bereits eine siebenjährige Tochter und einen vierjährigen Sohn. Seit der Trennung sei das Ex-Paar "besser darin geworden", das gemeinsame Sorgerecht zu regeln. Taylor gibt aber auch zu, dass es nicht leicht sei, "wenn die Emotionen hochkochen, man sich trennt und das eigentlich nicht wollte und gerade ein Baby bekommen hat". Mit der Zeit würden sie aber immer mehr Fortschritte machen.

Bereits Ende vergangenen Jahres erkannten die Fans der Reality-TV-Darstellerin eindeutige Indizien für eine Trennung der beiden. So schnitt Taylor ihren Ex beispielsweise aus den Fotos für die Familienweihnachtskarte. Auf Instagram teilte sie die Aufnahmen – von Dakota hatte es lediglich noch ein Fuß auf die Bilder geschafft – den Rest von ihm entfernte Taylor mit einem sauberen Schnitt direkt neben ihrer Schulter.

Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen

Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean

