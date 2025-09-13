Das ist bisher über die neue ARD-Show "Werwölfe" bekannt

Die neue Gameshow "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" startet ab dem 25. September in der ARD Mediathek. Mit dem Schauspieler und Comedian Michael Kessler (58) als prominentem Sprecher erwartet die Zuschauer ein packendes Täuschungsspiel. Laut der Pressemitteilung, die unter anderem Promiflash vorliegt, ziehen 13 Spielende in ein abgelegenes Dorf und schlüpfen in die Rollen von Dorfbewohnern, während drei von ihnen heimlich die Werwölfe verkörpern. Durch Bluffen, Manipulieren und taktisches Denken versuchen die Werwölfe, nicht enttarnt zu werden, während die anderen Spieler alles daran setzen, die Wahrheit aufzudecken. Das auf dem Kultspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" basierende Format verspricht Spannung und Überraschungen.

In der neuen Show ist jede Menge Vielfalt vertreten: Von einer Schachgroßmeisterin über einen Psychologen bis hin zu einem Mentalisten – die 13 Teilnehmenden bringen jeweils ihre besonderen Fähigkeiten mit, um für Unterhaltung zu sorgen. Cindy aus Düsseldorf analysiert Menschenkenntnisse, während Sandra als Pokerspielerin mit Gelassenheit punktet. Der Schauspieler Steven nutzt seine Wandlungsfähigkeit, und Cyber-Security-Experte Mario ist darauf spezialisiert, Unwahrheiten zu entlarven. Durch die Kombination aus verschiedenen Talenten und Persönlichkeiten bieten sich den Zuschauern spannende Intrigen und unerwartete Wendungen.

Michael Kessler, bekannt als Schauspieler und Komiker, leiht der Show seine Stimme und begleitet die Teilnehmenden durch das packende Spielgeschehen. Der 1967 geborene Entertainer begeistert seit Jahren mit seiner humorvollen und wandelbaren Art, sei es auf der Bühne, im Fernsehen oder als Sprecher. Sein Gespür für Timing und seine markante Stimme verleihen der Produktion eine besondere Note. Die ARD-Show "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" wurde von ITV Studios Germany produziert und verspricht, nicht nur Fans des Originalspiels, sondern auch neue Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.

ARD Das Erste/Homayoun Fiamor Die neue Reality-Show "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"

ARD Das Erste/Julia Feldhagen Micheal Kessler als Erzähler der neuen Show "Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung"

Getty Images Comedian Michael Kessler

