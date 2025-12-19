Kleine Hochzeitsplanerin: Jenna Dewans Tochter mischt mit

Jenna Dewan (45) macht Ernst mit den Hochzeitsplänen – und bekommt tatkräftige Unterstützung aus der Familie. Die Schauspielerin verriet bei der Baby2Baby Holiday Distribution 2025 im Dodger Stadium in Los Angeles, dass ihre Tochter Everly (12) bei jedem Schritt mitmischt. "Sie hat zu allem Input und wirklich starke Meinungen, wenn es um dieses Thema geht", erzählte Jenna dem Magazin People. Die Verlobung mit Steve Kazee (50) besteht seit Februar 2020 und jetzt sei die Trauung so nah wie nie.

Besonders wichtig ist Everly offenbar der Spaßfaktor. "Lass uns sicherstellen, dass die Party Spaß macht, Mom", zitierte Jenna ihre Älteste. Auch zur eigentlichen Zeremonie habe Everly "viele Meinungen", die die Familie gern einfließen lässt: "Sie ist einfach ein Teil davon. Und wir wollen, dass sie sich als Teil davon fühlt." Brautkleider habe sie noch nicht anprobiert, den gewünschten Vibe kenne sie aber schon – und auf Everlys ehrliches Urteil sei Verlass: "Sie ist sehr meinungsstark. Sie ist sehr süß dabei, aber sie sagt mir, wenn sie es nicht mag. Und sie sagt mir auch, wenn sie es wirklich mag."

Mit Steve hat Jenna zwei gemeinsame Kinder: einen Sohn namens Callum und Tochter Rhiannon. Everly stammt aus Jennas Beziehung mit Schauspieler Channing Tatum (45). Erst vor Kurzem sorgten neue Gerichtsunterlagen für Aufsehen, in denen die Details der Scheidungsvereinbarung zwischen Jenna und Channing bekannt wurden. Wie das Blatt berichtete, gab es vor allem Streit um die Einnahmen aus dem Magic Mike-Franchise. Jenna war überzeugt, dass der Erfolg des Projekts auch auf gemeinsamen Bemühungen während der Ehe beruhte und forderte einen Anteil an den Gewinnen. Die Seite des Schauspielers hingegen hielt dagegen und betonte, er habe nie Gelder zurückgehalten.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit Tochter Everly Tatum

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

Getty Images Everly Tatum und Channing Tatum auf dem roten Teppich, September 2025