Temptation-Flirt befürwortet: Marwin Klute attackiert Chiara

Bei Temptation Island V.I.P. kochten die Emotionen hoch, jetzt legt Marwin Klute (28) nach – und zwar frontal gegen Showkollegin Chiara Antonella (28). In einer Fragerunde auf Instagram wetterte der Realitystar gegen die Influencerin, weil sie in der Sendung offen die Flirts zwischen Melissa Heitmann (29) und Verführer Kevin gutgeheißen hatte. Marwin wirft Chiara vor, Melissa zu "pushen", obwohl sie wisse, wie schmerzhaft Untreue sei. "Chiara, du wurdest damals betrogen – und dann befürwortest du, dass Melissa mich betrügt? Sag mal, spinnst du? Also, geht gar nicht klar. Du weißt doch ganz genau, wie man sich fühlt!", sagte er in seiner Story. Auslöser des Angriffs: Chiaras Überzeugung in der Show, Kevin sei der richtige Match für Melissa, während sie Marwin als schlechten Partner kritisierte.

Die Dynamik dahinter: Marwin und Melissa traten in der Show als Paar an, doch seine abwertenden Aussagen über die Partnerin sorgten für einen Bruch. Melissa suchte Nähe zu Verführer Kevin, der offen Interesse zeigte und sich auch mehr außerhalb des Formats vorstellen könnte. Chiara bestärkte Melissa in dieser Phase, sprach Marwin ab, ein guter Mensch zu sein, und sah in Kevin eine Chance für einen Neuanfang. Genau daran entzündet sich nun Marwins Vorwurf der Doppelmoral. In seiner Story erklärte er, eine echte Freundin hätte Melissa vom Flirten abgeraten und nicht an "einem möglichen Betrug" mitgearbeitet. Er behauptet zudem, Chiara habe Melissas Wohl nicht im Blick gehabt, sonst hätte sie gebremst statt befeuert. Damit verschärft Marwin den Konflikt, der bereits während der Ausstrahlung schwelte und sich seitdem ins Netz verlagert hat.

Schon vor drei Wochen hatte Marwin mit einer pikanten Aussage für Aufsehen gesorgt. Unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Show stellte der Realitystar öffentlich infrage, ob man "einer Fremdgeherin vertrauen" könne. Dieser Kommentar verschwand zwar kurz darauf, doch im Netz kursierten Screenshots davon weiterhin und sorgten für reichlich Spekulationen. Ob Marwin den Beitrag selbst löschte oder ob der Sendungs-Account reagierte, blieb ein Rätsel. Fans mutmaßten schon damals, dass sich das Drama hinter den Kulissen längst zugespitzt hatte. Auffällig rückte damit erneut Melissas Nähe zu dem Verführer ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Bereits in Folge sieben suchte das Model vertraute Gespräche mit Kevin, erzählte dabei offen von den Problemen mit Marwin und fühlte sich verstanden: "Ich merke, dass er genauso sensibel ist wie ich und gerne über seine Gefühle reden möchte. Und das finde ich sehr attraktiv. Das fehlt mir bei Marwin."

Collage: RTL, chiiara_antonella Collage: Marwin Klute und Chiara Antonella, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

RTL Aleks Petrovic, Marwin Klute, Brenda Brinkmann und Chiara Antonella beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute