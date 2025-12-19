Frauenfeindlich? Fans reagieren auf Marc-Robins Aussagen

In der aktuellen Folge von Forsthaus Rampensau Germany bekleckert sich Marc-Robin Wenz nicht mit Ruhm. Bei den Schilderungen einer Springbreakparty, auf der auch einige Fangirls anwesend waren, vergreift er sich im Ton. Dass er die Frauen unter anderem "Schlampen" bezeichnet, und die Schilderungen seines Verhaltens ihnen gegenüber schockieren nicht nur die anderen Rampensäue, sondern auch die Fans. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash wird schnell deutlich, was die Zuschauer von Marc-Robins Aussagen halten. "Bin ehrlich gesagt auch geschockt gewesen. Bei AYTO-VIP war er so sympathisch", schreibt ein Nutzer, ein anderer fügt hinzu: "Ich verstehe nicht, warum da nicht sofort die Produktion einschreitet und er das Projekt sofort verlassen muss."

Einige Nutzer fragen sich auch, wieso sich die Frauen aus Marc-Robins Erzählungen so ein Verhalten gefallen lassen haben. Die meisten sind sich aber einig: Das, was die Reality-TV-Bekanntheit da von sich gibt, geht gar nicht. Eine Nutzerin scheinen die Aussagen von Marc-Robin an einen anderen Realitystar zu erinnern, der gerade ebenfalls wegen des Themas Respekt gegenüber Frauen in aller Munde ist. "Aleks Part zwei", kommentiert sie den Promiflash-Beitrag und spielt damit auf Aleksandar Petrovic (34) an, der durch seine Äußerungen in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. ebenfalls ziemlich negativ auffiel.

Auch wenn seine Worte vor Ort scheinbar keine Konsequenzen vonseiten der Produktion nach sich zogen, reagierte der Sender nach der Aufzeichnung. Zwar entschied er sich dafür, die Szene, in der Marc-Robin die Aussagen tätigt, auszustrahlen – die Folge wurde jedoch mit einer Triggerwarnung versehen. "In der nachfolgenden Sendung fallen Aussagen von Marc-Robin, die ein diskriminierendes Frauenbild widerspiegeln. Joyn distanziert sich ausdrücklich von dieser frauenfeindlichen Haltung. Die Szenen könnten emotional fordernd sein. Bitte schaue die Inhalte nur, wenn du dich emotional stabil genug fühlst", heißt es zu Beginn von Folge elf.

Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehman im "Forsthaus Rampensau Germany"

IMAGO / STAR-MEDIA Marc-Robin Wenz, Realitystar