Intime Einblicke: Macaulay Culkin über seine Liebe zu Brenda

Macaulay Culkin (45) hat in der aktuellen Folge des Podcasts "Mythical Kitchen" offen über seine Liebe zu Brenda Song (37) gesprochen – und darüber, wie sie sein Leben verändert hat. Der Schauspieler, der mit Brenda zwei Kinder hat, erzählte, wie sich für ihn alles wandelte, als er sie kennenlernte und mit ihr zusammenkam. "Sie hat mich aufgesammelt, als ich am Boden war", sagte Macaulay über die Zeit, in der er den Glauben an ein Familienleben fast verloren hatte. Er wollte immer Kinder und das volle Familienglück, doch er habe befürchtet, dass das bei seiner damaligen Lebensweise unerreichbar sei. Mit Brenda an seiner Seite sei plötzlich alles möglich gewesen. "Sie hat das Beste in mir gesehen", erklärte er im Gespräch und machte klar, wie sehr ihn diese Sicht auf sich selbst verändert hat.

Im Podcast zeichnete Macaulay das Bild eines Mannes, der sich noch einmal neu erfunden hat. Er beschrieb, wie er früher geglaubt habe, keine Frau würde mit ihm Kinder wollen – eine Folge seines eigenen Verhaltens, wie er es nennt. Mit Brenda habe er zum ersten Mal erfahren, was es heißt, so geliebt zu werden, dass man sich öffnet. Anfangs sei er sehr vorsichtig gewesen, doch nach und nach habe sich dieses Gefühl "natürlich" angefühlt. "Ich versuche, ihren Erwartungen gerecht zu werden. Ich weiß, ich enttäusche sie manchmal, aber so geglaubt zu werden, das hatte ich noch nie", sagte er in "Mythical Kitchen". Heute blicke er mit Stolz auf sein Zuhause: "Ich bin wirklich stolz auf mein Leben, ich bin stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meine Kinder." Online reagierten viele Fans berührt und nannten seine Worte "wirklich rührend" und "eine schöne Erinnerung daran, wie Liebe Menschen besser machen kann".

Abseits der großen Worte teilen Macaulay und Brenda seit Jahren ein leises Familienglück. Kennengelernt haben sie sich über gemeinsame Freunde und später am Set von "Changeland" wiedergetroffen – der Beginn einer Liebesgeschichte, die sie 2022 mit einer Verlobung besiegelten. Bereits vor wenigen Wochen hatte Brenda überraschend offen im Gespräch mit E! News erzählt, welche besondere Rolle gemeinsame Rituale in ihrem Familienleben spielen. Jedes Jahr lässt die Schauspielerin zusammen mit Macaulay und den Kindern ein Foto mit dem Weihnachtsmann im Einkaufszentrum machen – eine Tradition, die sie aus ihrer eigenen Kindheit übernommen hat. Auch das Schmücken des Weihnachtsbaums direkt nach Thanksgiving wurde von der ganzen Familie gefeiert, häufig sogar mit Unterstützung ihres Vaters, der half, die Lichter am Haus anzubringen.

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin bei der Weltpremiere von "Zootopia 2" im El Capitan Theatre in Los Angeles, November 2025