Chiara Antonella wehrt sich gegen Vorwürfe von Marwin Klute

Chiara Antonella (28) hat sich in einer emotionalen Instagram-Story gegen die jüngsten Vorwürfe ihres Temptation Island V.I.P.-Kollegen Marwin Klute (28) gewehrt. Der Reality-TV-Star hatte ihr unterstellt, sie habe Melissa Heitmann (29) ermutigt, den Verführer Kevin näher kennenzulernen und somit zum Fremdgehen angestiftet. Doch Chiara lässt das nicht auf sich sitzen. "Ich habe niemals gesagt: 'Hey, Melissa, spring doch mal mit Kevin ins Bett' oder 'leck doch mal mit dem rum'", stellte sie klar. Stattdessen habe sie nur gehofft, dass Melissa ihre Beziehung mit Marwin überdenkt, da er ihrer Meinung nach "eine andere Vorstellung von einer Partnerin" habe.

In ihrer Stellungnahme betonte Chiara außerdem, dass bei der Produktion der Reality-Show lediglich ein Bruchteil der Gespräche gezeigt werde: "Gefühlt ja nur vier Prozent." Sie kritisierte, dass Marwin sich unangemessen gegenüber Melissa verhalten habe und verwies auf Szenen, in denen er abfällige Bemerkungen über sie machte. "Er redet dauerhaft schlecht über sie, sie sei billig, ihr Ausschnitt sei zu tief, ihre Freundinnen seien billig", führte sie aus. Für Chiara sei klar gewesen, dass Melissa an einer unglücklichen Beziehung festhalte und sie nur das Beste für sie wollte: "Und dann sitzt Melissa da jeden Tag und erzählt, wie unglücklich sie ist und wie sehr sie hofft, dass sich was ändert."

Chiaras Statement kommt nicht von ungefähr. Es ist eine Reaktion auf Marwins öffentliche Worte gegen sie. "Chiara, du wurdest damals betrogen – und dann befürwortest du, dass Melissa mich betrügt? Sag mal, spinnst du? Also, geht gar nicht klar. Du weißt doch ganz genau, wie man sich fühlt!", wetterte der 28-Jährige auf Social Media. Er habe sich gewünscht, dass Chiara als "wahre Freundin" Melissa einen Flirt ausreden würde, anstatt sie seiner Meinung nach anzustacheln.

Collage: RTL / Frank J. Fastner, Instagram / marwin.klute Collage: Chiara Antonella und Marwin Klute

RTL Melissa Heitmann mit "Temptation Island V.I.P."-Verführer Kevin

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute