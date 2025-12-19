Laut Moderatoren: So ist der perfekte Dschungelcamp-Kandidat

Am 23. Januar 2026 fällt in Australien der Startschuss für die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", und Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) verraten schon jetzt, worauf sie bei den Campern im Dschungelcamp achten. Die Moderatoren sagen, der perfekte Kandidat müsse extrovertiert sein, aber bitte "nicht unangenehm", und eine echte Geschichte mitbringen, die trägt. Sonja nennt als Paradebeispiel die amtierende Dschungelkönigin Lilly Becker: offen, ehrlich, kämpferisch – jemand, der lacht, an Grenzen geht und auch mal zusammenbricht. Jan betont im RTL-Interview: "Authentisch ist der Schlüssel", und ergänzt, dass Weisheiten glaubwürdiger wirken, wenn sie aus gelebter Erfahrung kommen. Zwölf Prominente werden antreten, doch das Duo hat klare Favoriten-Typen im Kopf – Menschen, die etwas erlebt haben und es teilen wollen.

Für Sonja sind klassische Reality-Dauerbrenner oft zu vorhersehbar. Spannender seien Biografien, die Ecken, Kanten und echte Wandlungen zeigen. Sie erinnert an Menderes oder Ross Antony, der anfangs abbrechen wollte, Tränen zeigte, dann wuchs und schließlich zum Dschungelkönig wurde. Jan denkt an Sam Dylan, der zu Beginn wie eine Showfigur wirkte und mitten in der Staffel, hängend im Höhennetz, plötzlich nahbar wurde. Genau solche Brüche suchen die beiden: Momente, in denen die Maske fällt. "Menschen, die etwas erlebt haben, sind spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen", sagt die 57-Jährige. Und Jan schiebt hinterher, dass man einem 23-Jährigen nicht jede große Lebensweisheit abnimmt – es brauche Substanz, damit das Publikum andockt.

Hinter den Kulissen sind Sonja und Jan längst selbst ein eingespieltes Dschungelcamp-Duo. Sonja reist seit der allerersten Staffel nach Australien, Jan geht 2026 in sein viertes Jahr als Moderator. Die beiden schwärmen offen voneinander: Sonja lobt ihren Kollegen als pünktlich, ausgeschlafen, konzentriert, freundlich und professionell, Jan hebt ihre Nähe zu den Kandidaten hervor und erzählt, dass sie ihn herzlich aufgenommen habe. Während sie abends vor der Kamera moderieren und kommentieren, verbringen sie fern der Heimat wochenlang gemeinsam Zeit im Camp-Umfeld – inklusive Jetlag, langen Drehtagen und den Eigenheiten des australischen Sommers. So ist über die Jahre eine Arbeitsbeziehung entstanden, in der viel Routine, aber auch Vertrautheit steckt, wenn das Duo die prominenten Camper 17 Tage lang durch ihr Abenteuer im Outback begleitet.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Anzeige Anzeige

Instagram / sonjazietlow_official Jan Köppen und Sonja Zietlow, Februar 2024

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025