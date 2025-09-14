Seit der Grundschule: Das ist Sänger Kamrads Freundin

Tim Kamrad (28), bekannt durch seinen Hit "I believe", begeistert seine Fans nicht nur als Musiker, sondern blieb auch als Juror bei The Voice of Germany 2024 im Gedächtnis. Am Eröffnungstag des "Glücksgefühle"-Festivals auf dem Hockenheimring brachte der Sänger die Menge zum Toben. Doch hinter seinem Erfolg verbirgt sich eine emotionale Geschichte: Der Song, der ihm zum Durchbruch verhalf, wäre ohne die finanzielle Unterstützung seiner Eltern nie entstanden: "Meine Eltern haben dafür einen Kredit aufgenommen. Ohne sie hätte ich ihn gar nicht produzieren können." Im Interview mit Bild erklärte er: "Das war ein Zufallstreffer." Seinem Hit verdankt er mittlerweile 125 Millionen Streams auf Spotify – und eine Karriere, die ihn in die größten Stadien Deutschlands führt.

Besonders wichtig sei ihm dabei der Halt, den ihm sein Umfeld und seine Freundin Theresa geben. "Wir kennen uns seit der Grundschule", verriet der Künstler. Damals standen beide gemeinsam im Schulchor auf der Bühne und spielten in Musicals. Erst kurz vor dem Abitur wurden die beiden ein Paar. Theresa, die privat singt, aber beruflich in einem völlig anderen Bereich tätig ist, hält sich meist aus dem Rampenlicht heraus. Dennoch begleitet sie ihren Partner oft zu Konzerten. "Dass sie den ganzen Weg mitbekommen hat, bevor es beruflich erfolgreich wurde, ist für unsere Beziehung sehr wertvoll", schwärmte Tim.

Trotz seines großen Erfolgs bleibt der Sänger bodenständig und lebt weiterhin in seiner Heimat Velbert, zwischen Essen und Wuppertal. Hier umgeben ihn Menschen, die ihn erden und ihn auch mal in seine Schranken weisen, wenn nötig. "Ich gehe ins gleiche Café, arbeite mit denselben Leuten", erzählte der Musiker gewohnt gelassen im Gespräch mit Bild. In der Beziehung mit Theresa brachte ihn bislang auch sein etwas chaotisches Privatleben nicht aus dem Takt. Auch wenn von Starallüren jegliche Spur fehlt – Kochen gehörte noch nie zu seinen Talenten, was er offen zugab: "Deswegen gehen wir auch so viel essen." Vielleicht ist es gerade diese Bodenständigkeit, die seinen Fans zeigt, dass hinter dem Star auch ein ganz normaler Mensch steckt.

Instagram / timkamrad Tim Kamrad, 2022

Instagram / tita_la Sänger Tim Kamrad und seine Freundin Theresa, Oktober 2024.

Frederic Kern / Future Image Tim Kamrad in der Silvestershow "Celebrate at the Gate - Willkommen 2023"