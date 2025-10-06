So holprig war Durchbruch von "The Voice"-Juror Tim Kamrad

Tim Kamrad (28) hat sich längst als erfolgreiche Größe in der deutschen Musikszene etabliert. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Wie der Sänger im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte verriet, gab es in der Anfangszeit Momente, in denen er mit ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Besonders während der Corona-Zeit wurde die Situation kritisch, als alle Einnahmen aus Live-Auftritten wegfielen. "Ich konnte meine Miete nicht mehr zahlen, das hat dann meine Freundin übernommen", erinnert sich Tim. Damals lebte er von seinen Ersparnissen und kleinen Vorschüssen, doch an einen großen Urlaub war nicht zu denken.

Trotz dieser Durststrecke gab es Menschen, die uneingeschränkt an ihn glaubten. Neben seiner Freundin Theresa waren vor allem seine Eltern eine große Stütze. Sie gingen sogar so weit, einen Kredit aufzunehmen, um die Karriere ihres Sohnes zu finanzieren. "Jeder hat gesagt: Lass es sein. Aber meine Eltern, meine Freundin und mein Produzent haben immer an mich und meine Musik geglaubt", erzählt Tim. Dass sich dieses Vertrauen ausgezahlt hat, zeigte sich 2022, als Tim mit seinem Hit "I Believe" der Durchbruch gelang. Den aufgenommenen Kredit konnte er vollständig zurückzahlen und somit seine Eltern finanziell entlasten.

Heute ist der Musiker nicht nur erfolgreicher Sänger, sondern hat auch in der Fernsehwelt Fuß gefasst. Als Juror bei The Voice of Germany gibt er an der Seite bekannter Kolleginnen und Kollegen wie Yvonne Catterfeld (45) und Mark Forster (42) sein Wissen an Nachwuchstalente weiter. Privat zeigt sich Tim äußerst bodenständig und dankbar gegenüber den Menschen, die ihm in schwierigen Zeiten beigestanden haben. Auch seine Freundin Theresa spielt weiterhin eine wichtige Rolle in seinem Leben – ihr gemeinsames Durchhaltevermögen hat sich letztendlich ausgezahlt.

Frederic Kern / Future Image Tim Kamrad in der Silvestershow "Celebrate at the Gate - Willkommen 2023"

Instagram / tita_la Sänger Tim Kamrad und seine Freundin Theresa, Oktober 2024.

Instagram / timkamrad Tim Kamrad im April 2022