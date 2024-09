Neuer Coach bei "The Voice": Das sagt Kamrads Familie dazu

Noch in diesem Monat läuft die neue Staffel von The Voice of Germany an! Neben den bekannten Gesichtern gibt es dieses Jahr auch einen ganz frischen Coach, der alles gibt, um eines seiner Talente zur besten Stimme Deutschlands zu machen: Singer-Songwriter Kamrad ist der Neuling unter den Teamchefs. Im exklusiven Promiflash-Interview erzählt der gebürtige Wuppertaler nun, wie seine Familie mit seiner neuen Rolle klarkommt. "Man sieht Familie und Freunde während der Dreharbeiten natürlich seltener als normalerweise. Das gehört dazu, und es ist auch cool und wichtig, dass die Leute um einen herum das akzeptieren können", meint der Musiker und fügt hinzu: "Es ist toll, wenn sie sich für einen freuen und man die Erfahrung mit ihnen teilen kann."

Seine Eltern seien während der Dreharbeiten zu "The Voice" dabei gewesen und haben ihn in der Vergangenheit auch schon öfter auf seinen Konzerten begleitet. Kamrad – der mit bürgerlichem Namen Tim Kamrad heißt – versucht ständig, seine Familie und Freunde mit der Karriere unter einen Hut zu bekommen. "Aber es ist auch einfach so, dass jetzt gerade dieser Job und das Privileg, Musik vor Menschen zu machen und auf dem roten Stuhl zu sitzen, gerade ein bisschen zeitlich überwiegt", gibt er dennoch zu. Gerade seine Eltern seien aber riesig stolz auf ihren Sohn. Für sie alle sei es "auch irgendwie absurd", weswegen Kamrad sich extrem glücklich schätzt, diese Erfahrungen mit seinen Leuten teilen zu können.

In diesem Jahr werden neben Kamrad Samu Haber (48), Yvonne Catterfeld (44) und Mark Forster (41) auf den ikonischen roten Stühlen Platz nehmen. Zweimal wöchentlich wird die Show über den Bildschirm flackern. Wie der Musiker im Interview mit Promiflash weiterhin erzählt, hat er sich auch schon einige Tipps von früheren Coaches eingeholt. Besonders Nico Santos (31) und Rea Garvey (51) sollen ihm geholfen haben – allerdings ist er schnell zu dem Schluss gekommen, während des Coachings einfach das zu sagen und zu machen, was er gerade fühlt.

Die neue Staffel "The Voice of Germany" startet am 26. September um 20:15 Uhr auf ProSieben und ist dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 zu sehen.

Getty Images Kamrad, deutscher Sänger

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu Haber bei "The Voice of Germany"

