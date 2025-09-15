Jüngster Gewinner: Owen Cooper (15) schreibt Emmy-Geschichte

Owen Cooper hat bei den 77. Emmy Awards Geschichte geschrieben! Der 15-jährige Schauspieler wurde für seine Rolle als Jamie Miller in der Netflix-Miniserie "Adolescence" mit dem Preis für den besten Nebendarsteller in einer Miniserie ausgezeichnet. Damit ist er der jüngste männliche Schauspieler, der jemals einen Emmy gewann. Jamie Miller ist ein 13-jähriger Junge, der nach dem Mord an einem Mitschüler unter Verdacht gerät – eine herausfordernde Rolle, die Owen mit Bravour gemeistert hat. Wie unter anderem The Standard berichtet, bedankt sich Owen in seiner Dankesrede bei seinen Eltern, dem gesamten Team und beschrieb ehrfürchtig seinen Weg: "Als ich vor ein paar Jahren mit dem Schauspielunterricht begann, hatte ich nicht erwartet, jemals hier in den USA zu sein, geschweige denn auf dieser Bühne."

Die Netflix-Produktion "Adolescence" hatte im Vorfeld bereits zahlreiche Nominierungen erhalten und dominierte das vergangene Jahr auf der Streaming-Plattform. Die Serie selbst wurde als beste Miniserie ausgezeichnet, ebenso wie weitere Mitwirkende: Erin Doherty erhielt den Preis für die beste Nebendarstellerin, während Stephen Graham als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Der Erfolg des Projekts wird auch Regisseur Philip Barantini (45) zugeschrieben, der ebenfalls eine Emmy-Trophäe für außergewöhnliche Regie mit nach Hause nahm. Owen hingegen betonte bescheiden: "Mein Name steht auf der Statue, aber der Preis gehört allen, die an dieser Show gearbeitet haben."

Owen war bis vor drei Jahren ein unbekannter Teenager ohne Schauspielerfahrung. Der Brite, der aus einer Wohngegend in Kirkby stammt, begann erst vor wenigen Jahren mit Schauspielunterricht. In Interviews ließ Owen durchblicken, dass er anfangs nur zögerlich war, seine Comfort-Zone zu verlassen: "Wer sich traut, kann alles schaffen." Dieser mutige Schritt hat sich für ihn ausgezahlt und brachte ihm nicht nur Anerkennung, sondern auch zahlreiche Fans weltweit ein. Besonders seine bescheidene Art und die rührende Dankesrede begeisterten viele Zuschauer, die die sozialen Medien nutzen, um ihre Glückwünsche auszudrücken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Owen Cooper bei den Emmy Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Crew von "Adolescence" bei den Emmy Emmy Awards, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Owen Cooper im August 2025

Anzeige

Hat Owen für "Adolescence" den Emmy zu Recht geholt? Absolut – seine Performance war nicht von dieser Welt. Nicht ganz – in dem Bereich gab es stärkere Auftritte. Ergebnis anzeigen