Countrysänger Joe Ely ist im Alter von 78 Jahren verstorben

Joe Ely ist tot. Der legendäre Countrysänger starb im Alter von 78 Jahren in seinem Zuhause in Taos, New Mexico. Seine Familie gab die traurige Nachricht in einem Statement, das unter anderem Mirror vorliegt, bekannt. "Der legendäre Songwriter, Sänger und Geschichtenerzähler Joe Ely ist heute an den Folgen einer Lewy-Körper-Demenz, Parkinson und einer Lungenentzündung verstorben", schrieben sie darin und fügten hinzu: "Seine geliebte Frau Sharon und seine Tochter Marie waren an seiner Seite."

Der Musiker, der in Amarillo, Texas, geboren wurde und später zur Schlüsselfigur der progressiven Country-Bewegung der 1970er in Austin avancierte, war weltbekannt für seine energiegeladenen Live-Shows und seine genreübergreifenden Tourneen mit Bands wie The Clash und den Rolling Stones. Während seiner langen Karriere erhielt er unter anderem eine Grammy-Nominierung und wurde mit einem CMA Award ausgezeichnet. Obendrein wurde ihm ein Lifetime Achievement Award der Americana Music Association for Performance überreicht.

In den vergangenen Monaten hatte sich Joe in sein Zuhause zurückgezogen. Erst im September machte er seine Parkinson-Erkrankung und die Diagnose Lewy-Körper-Demenz öffentlich. In einem gemeinsamen Facebook-Post mit seiner Frau teilte er seinen Fans die erschütternden Neuigkeiten mit. Damals betonte Sharon, dass sie positiv bleiben wolle. "Unsere Geschichte handelt davon, wie Musik uns immer wieder aufrichtet", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Ely, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards und Ron Wood im Februar 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Ely, Countrystar