Diesen Rekord könnte "Adolescence"-Star Owen Cooper brechen

Der Adolescence-Star Owen Cooper steht kurz davor, TV-Geschichte zu schreiben. Am Sonntagabend werden in Los Angeles die Primetime Emmy Awards vergeben – und Owen ist in der Kategorie Bester Nebendarsteller in einer Miniserie nominiert. Sollte er gewinnen, wäre er der jüngste männliche Preisträger in der Geschichte der Emmys. Die Netflix-Serie, in der Owen einen 13-jährigen Jungen spielt, der des Mordes an einer Mitschülerin beschuldigt wird, hat insgesamt 13 Emmy-Nominierungen erhalten.

Stephen Graham, der in der Serie nicht nur Owens Vater spielt, sondern sie auch mit erschaffen und geschrieben hat, ist ebenfalls nominiert – als Bester Hauptdarsteller. "Adolescence" erzählt in nur vier Episoden die düstere Geschichte einer Familie, die durch die Tat ihres Sohnes auseinandergerissen wird. Auch Co-Star Ashley Walters ist neben Owen in der Kategorie Bester Nebendarsteller nominiert. Ebenso gehört das Drama zu den Favoriten in der Kategorie "Beste Limited Series", wo unter anderem Produktionen wie Black Mirror und "The Penguin" gegen die Netflix-Sensation antreten.

Die Serie schlug bereits kurz nach ihrem Start im März hohe Wellen. Innerhalb einer Woche wurde sie allein in Großbritannien von Millionen Menschen gesehen und kann nun auf beeindruckende Zuschauerzahlen weltweit verweisen. Produziert wurde "Adolescence" unter anderem von Brad Pitts (61) Produktionsfirma Plan B. Dabei beleuchtet die Serie gesellschaftlich relevante Themen wie toxische Männlichkeit und den Einfluss sozialer Medien auf junge Menschen.

Getty Images Owen Cooper im August 2025

Getty Images Stephen Graham im Juni 2025

Getty Images Ashley Walters, "Adolescence"-Schauspieler