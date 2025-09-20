Wird "Adolescence"-Star Owen Cooper in "Batman 2" mitmachen?

Owen Cooper sorgt derzeit in Hollywood für großes Aufsehen. Der gerade einmal 15-jährige Schauspieler, der durch seine Rolle in der Netflix-Serie "Adolescence" bekannt wurde, könnte bald im nächsten Kapitel des "Batman"-Franchise auftauchen. Laut Daily Mail wird der Brite als mögliche Besetzung für die Rolle des Robin in "The Batman 2" gehandelt. Sollten die Spekulationen stimmen, würde er an der Seite eines anderen früheren englischen Kinderstars schauspielern. Robert Pattinson (39) übernimmt wieder die Titelrolle von Bruce Wayne alias Batman.

Für die Besetzung des Newcomers spricht, dass Regisseur Matt Reeves (59) gerne Hinweise auf seine Castings gibt. Auf dem Red Carpet der diesjährigen Emmy Awards berichtete er laut der englischen Zeitung: "Wir beginnen mit den Vorbereitungen und sprechen über verschiedene Personen für 'Batman 2', und ich war von 'Adolescence' total begeistert." Obendrein schwärmte der Filmemacher: "Diese Serie hat mich wirklich bewegt. Sie hat mich sehr beeindruckt."

Bei den Emmys sorgte Owen für eine riesige Überraschung. Als jüngster Gewinner aller Zeiten durfte er die Trophäe in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" mit nach Hause nehmen. In seiner Dankesrede zeigte sich der Teenager sichtlich gerührt und erklärte: "Als ich vor ein paar Jahren mit dem Schauspielunterricht begann, dachte ich nicht, jemals hier in den USA zu sein, geschweige denn auf dieser Bühne." Neben seinen Serienkollegen dankte er vor allem seiner Familie für die jahrelange Unterstützung.

Getty Images Owen Cooper im August 2025

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Getty Images Owen Cooper bei den Emmy Awards 2025