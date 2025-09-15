Zurück im Rampenlicht: So fühlt es sich für Unheilig-Graf an

Nach neun Jahren Abwesenheit feiert der Graf mit seiner Band Unheilig ein großes Comeback. Bei der diesjährigen Goldenen Henne in Leipzig teilte der Musiker seine Freude über die Rückkehr mit Promiflash. "Es ist ein tolles Gefühl. Ich hab mir das gewünscht und habe gehofft, dass das auch so schön angenommen wird", schwärmte er. Besonders dankbar zeigt er sich über die positive Resonanz seiner Fans, die ihn mit offenen Armen empfangen haben. "Es hätte auch anders laufen können, weil wir waren ja neun Jahre weg. Aber es ist wie immer im Leben. Andere Leute glauben mehr an mich selber als ich", fügte er hinzu.

Obwohl ihn sein Comeback mit Vorfreude erfüllt, gab der Graf zu, dass auch ein wenig Nervosität mitspielt. Er betonte jedoch, dass er diese besondere Zeit nun mehr als jemals zuvor genießen möchte. "Ich liebe das gerade, hier zu sein, weil das ist ein Geschenk. Wenn du Angst hast, dass du im Leben nicht mehr alles machen kannst, und jetzt kannst du wieder alles machen, ist das schon super", reflektierte der Musiker über seine Rückkehr auf die Bühne.

Der Graf, der einst mit seiner Band Unheilig große Erfolge feierte, betrat bei der Goldenen Henne erneut die Bühne und präsentierte ein Medley aus alten Hits sowie einen neuen Song. Unheilig, die mit dem Song "Geboren um zu leben" ihren Durchbruch feierten, sind bei vielen Musikliebhabern tief im Herzen verankert. Seit 2016 war die Band nicht mehr gemeinsam aufgetreten. Sein Auftritt in Leipzig war daher nicht nur ein Highlight des Abends, sondern auch ein bewegender Moment für alle Fans, die diesen Augenblick sehnsüchtig erwartet hatten.

Getty Images Der Graf von Unheilig, Oktober 2010

Getty Images Der Graf von Unheilig, März 2011

Getty Images Der Graf von Unheilig