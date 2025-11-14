Zähne beschädigt: Unheiligs "Der Graf" stürzt von der Bühne

Ein spektakuläres Comeback der Band Unheilig endete für den Frontmann, besser bekannt als "Der Graf", mit einem dramatischen Bühnenunfall. Nachdem der Sänger am Abend des 13. November seine Fans im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig mit den Worten "Ich habe euch vermisst!" begrüßt hatte, kam es wenige Minuten später zum Unglück, wie Bunte berichtet. Gegen 20.40 Uhr stolperte der Musiker über einen Lautsprecher und stürzte kopfüber in eine Absperrung. Während Rettungskräfte hinzueilten und die Fans den Atem anhielten, blieb zunächst unklar, wie schwer Der Graf verletzt war.

Trotz des heftigen Sturzes entschied sich der Sänger, das Konzert fortzusetzen. Erst nach einer kurzen Pause betrat er wieder die Bühne und spielte die Show tapfer zu Ende. Dabei offenbarte er den Fans, dass er "ein paar kleine Stückchen Zähne" verloren habe, und entschuldigte sich für den Schreck. Sein Humor blieb ungebrochen, als er scherzte: "Vielleicht sehe ich morgen aus wie Pipi Langstrumpf." Dennoch musste er sich nach dem Konzert in einer Leipziger Klinik behandeln lassen. Das Management des Musikers bestätigte die Maßnahme, allerdings wurden keine Details zum Gesundheitszustand bekannt gegeben.

Bereits in der Einleitung zu seinem Comeback betonte Der Graf, wie wichtig der Rückhalt seiner Familie für diesen Schritt war. Seine Frau, mit der er sich abseits des öffentlichen Rampenlichts ein ruhiges Leben aufgebaut hatte, stand ihm während seiner Auszeit zur Seite und unterstützte seine Entscheidung, wieder Musik zu machen. Der Sänger bezeichnet diese Rückkehr zur Musik als einen bedeutenden Moment, der ohne ihre Unterstützung nicht möglich gewesen wäre. Fans der Band blicken nun hoffnungsvoll auf die kommenden Auftritte und wünschen sich, dass der Bühnenunfall ein einmaliges Ereignis bleibt.

Getty Images Der Graf von Unheilig, März 2012

Getty Images Unheilig, März 2014

