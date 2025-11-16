"Nerven gerissen": Der Graf berichtet von heftigem Sturz

Der Comeback-Auftritt der Band Unheilig am Donnerstagabend in Leipzig wurde für Frontmann Der Graf zu einem Albtraum. Der Sänger stolperte über einen Lautsprecher und stürzte kopfüber vom Bühnenrand. Danach musste er intensiv im Krankenhaus behandelt werden. Im Bild-Interview verrät er nun: "Es geht mir überraschend gut. Ich muss wohl einen Schutzengel gehabt haben, denn dieser Sturz hätte weitaus schlimmer ausgehen können. Ich bin gleich nach dem Auftritt in die Klinik gefahren worden und wurde dort komplett durchgecheckt und geröntgt. Ich habe zum Glück keine bleibenden Schäden davongetragen."

Doch ganz verletzungsfrei hat der Aachener den Vorfall nicht überstanden. Der Tageszeitung verrät er, dass er nach dem Sturz sofort Blut geschmeckt habe. "Meine Schneidezähne sind nach hinten gedrückt worden und dabei sind wohl auch ein paar Nerven gerissen. Ich trage deshalb jetzt ein paar Wochen eine Metallschiene, um die Zähne wieder zu richten. Allerdings sind auch ein paar Zähne abgesplittert, aber auch das lässt sich alles korrigieren", erklärt der "Geboren Um Zu Leben"-Interpret überraschend locker.

Das Konzert war Teil der Comeback-Tour von Unheilig, auf die sich Fans fast ein Jahrzehnt gedulden mussten. Zu Gast bei der Goldenen Henne plauderte Der Graf mit Promiflash über die Entscheidung, ins Rampenlicht zurückzukehren. "Es ist ein tolles Gefühl. Ich hab mir das gewünscht und habe gehofft, dass das auch so schön angenommen wird", freute er sich und fügte hinzu: "Es hätte auch anders laufen können, weil wir ja neun Jahre weg waren. Aber es ist wie immer im Leben. Andere Leute glauben mehr an mich selber als ich."

Getty Images Der Graf bei der Goldenen Henne in Leipzig, September 2025

Instagram / unheilig_official Der Graf in der Uniklinik Leipzig

Getty Images Der Graf von Unheilig, Oktober 2010