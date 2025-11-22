"Mein Löwe": Der Graf veröffentlicht Song für seine Mama

Große Gefühle zum großen Comeback: Der Graf meldet sich gemeinsam mit Unheilig mit der neuen Single "Mein Löwe" zurück – und widmet den Song seiner Mutter. "Weil ich mit der Situation klarkommen muss, dass meine Mama immer älter wird", erklärt der Sänger in einem emotionalen Instagram-Clip unter Tränen. Ihm sei es wichtig, dass das Lied als CD erhältlich ist – auch wenn dies veraltet scheint. Grund dafür: Damit er den Song seiner Mutter schenken kann, statt eines unpersönlichen Codes.

Worum es geht, erklärt der Sänger selbst: "Es handelt sich um die musikalische Weiterführung von 'Unter deiner Flagge'." Damals stand bereits seine Mutter im Mittelpunkt, jetzt erzählt er 15 Jahre später vom Älterwerden, vertauschten Rollen und einer Liebe, die trägt, wenn das Leben schwerer wird. "Meine Mama war und ist für mich immer mein Löwe gewesen", betont Der Graf und erklärt, es handele sich um eine liebevolle Anspielung auf ihr Sternzeichen. "Mein Löwe" geht aber auch über die persönliche Widmung hinaus: Der Titel soll älteren Menschen Sichtbarkeit schenken – und all jenen danken, die tagtäglich dafür sorgen, dass Eltern und Großeltern behütet altern können.

Pünktlich am 21. November 2025 erscheint das berührende Stück, das er aktuell bei den ersten ausverkauften Terminen seiner "Wieder zurück"-Tour vorstellt. Die TV-Premiere steigt nur einen Tag später in Die Giovanni Zarrella Show, die am Samstag, dem 22. November, um 20:15 Uhr im ZDF läuft. Der neue Titel stammt vom kommenden Album "Liebe Glaube Monster", das am 13. März 2026 erscheinen soll und setzt musikalisch und inhaltlich an einer Geschichte an, die Fans seit Jahren bewegt.

Anzeige Anzeige

Instagram / unheilig_official Der Graf, Mitglied von Unheilig

Anzeige Anzeige

Imago Der Graf von Unheilig im September 2025 bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig

Anzeige Anzeige

Getty Images Unheilig, März 2014