Unheilig feiern ihr Bühnen-Comeback bei der Goldenen Henne

Nach einer langen Pause von neun Jahren kehrt die Band Unheilig mit ihrem Frontmann Der Graf zurück auf die Bühne – und das ausgerechnet bei der diesjährigen Goldenen Henne. Die Jubiläumsgala, die am 12. September in Leipzig stattfindet, bietet den idealen Rahmen für dieses emotionale Comeback. Der Graf wird bei der Veranstaltung ein Medley aus den größten Hits der Band und einen brandneuen Song präsentieren. "Ich freue mich riesig, mein Comeback bei der Goldenen Henne feiern zu können", heißt es in einer Pressemitteilung des MDR und lautet: "Seit 2016 habe ich auf keiner Bühne mehr gestanden – umso schöner ist es, diesen besonderen Moment mit den Henne-Zuschauern teilen zu dürfen." Die spektakuläre Show wird ab 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen.

Doch Unheilig sind nicht die einzigen Stars, die das Publikum an diesem Abend begeistern werden. Auch Künstler wie Sarah Connor (45), die ihren Hit "Vincent" performt und Publikumsliebling Ronan Keating (48) sind Teil des abwechslungsreichen Showprogramms. Weitere musikalische Highlights stellen die Auftritte von Michael Patrick Kelly (47), Max Giesinger (36), Johannes Oerding (43) und The BossHoss dar. Auch klassische Klänge kommen nicht zu kurz: Star-Pianist Louis Philippson wird zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester auf der Bühne stehen. Durch den Abend führen die erfahrenen Entertainer Kai Pflaume (58) und Florian Silbereisen (44), während prominente Gäste wie immer gespannt auf die Vergabe von Deutschlands größtem Publikumspreis warten.

Mit diesem Comeback knüpfen Unheilig an eine beeindruckende Karriere an, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte erstreckt. Die Band, die 1999 gegründet wurde, erzielte nachhaltige Erfolge mit ihren Alben "Phosphor" und "Puppenspiel". Ihr großer Durchbruch gelang ihnen 2010 mit "Große Freiheit", das die Charts stürmte und mehrfach Platin einbrachte. Der Graf, dessen markante Stimme das Markenzeichen der Band ist, zog 2016 einen Schlussstrich unter seine Bühnenkarriere – nun kehrt er jedoch zurück.

Getty Images Der Graf von Unheilig, Oktober 2010

Getty Images Band Unheilig im März 2014

Getty Images Der Graf von Unheilig, März 2012