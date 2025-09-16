So unterstützte die Frau des Grafen das Unheilig-Comeback

Nach neun Jahren Bühnenabstinenz feierte der Graf, Frontmann der Band Unheilig, sein großes Comeback bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig. Damit stand der Sänger, der seinen bürgerlichen Namen seit jeher geheim hält, erstmals wieder im Rampenlicht, was für ihn und seine große Fangemeinde einen bedeutsamen Moment darstellte. Im Gespräch mit Promiflash sprach er voller Begeisterung über seine musikalische Rückkehr und betonte, dass all dies ohne seine geliebte Ehefrau nicht möglich wäre. Bereits während der vergangenen Jahre, die das Paar abseits des großen Medienrummels verbrachte, habe sie ihm immer wieder klargemacht: "Wenn du nochmal Musik machen willst, machen wir das gemeinsam."

Die Reaktionen aus seinem direkten Umfeld spielen für den gelernten Zahntechniker und Hörgeräteakustiker eine bedeutende Rolle – und diese fielen offenbar durchweg positiv aus. Der Graf zeigte sich überwältigt von der Rückendeckung seiner Familie und Freunde. Dass vor allem seine Frau bei all dem Rummel fest an seiner Seite steht, beschreibt er als essenziell für seinen Weg zurück in die Öffentlichkeit. Ihre bedingungslose Unterstützung gibt ihm die nötige Kraft, nach neun Jahren wieder mit gewohnter Energie auf der Bühne zu stehen und seine Leidenschaft für Musik erneut zu leben.

Schon 2014 begründete der Graf seinen Abschied von der Bühne damit, den Fokus mehr auf seine Liebsten legen zu wollen. Er erklärte: "Es ist Zeit für mich, dass ich meiner Familie einen Teil des Glücks zurückgeben möchte, welches ich durch sie erleben durfte." So sind seine Entscheidungen damals wie heute nicht nur von Karriereerwägungen geprägt, sondern vor allem von emotionaler Verbundenheit. Während sein Comeback für Fans ein besonderer Moment ist, verdeutlicht es zugleich, dass Musik und Leben in Balance stehen müssen. Die Frau des Grafen, die ihn über Jahre unterstützt hat, bleibt dabei offenbar ein stabiles Fundament, auf das der Sänger bauen kann.

Imago Der Graf von Unheilig im September 2025 bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig

Getty Images Unheilig, März 2014

Getty Images Der Graf von Unheilig