RTL und Prime Video beleben Kultshow aus den 90ern wieder

RTL und Amazon Prime Video haben angekündigt, die beliebte 90er-Jahre-Show "Gladiators – Die Show der Giganten" zurückzubringen. Das Format soll laut Kino.de ab Frühjahr 2026 in Düsseldorf neu produziert werden. Schon jetzt sind Bewerbungen für Teilnehmende, die sich in sportlichen Wettkämpfen messen wollen, sowie für die Gladiatoren, die vor allem aus professionellen Kraftsportlern bestehen, eröffnet. Das Konzept bleibt dabei dem Original treu: Die Kandidatinnen und Kandidaten treten nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Gladiatoren-Teams an, um am Ende eine Geldprämie zu gewinnen.

Die Neuauflage des Kultformats wird zuerst exklusiv bei Prime Video zu sehen sein – der Streamingdienst von Amazon wird die Folgen zunächst online bereitstellen. Erst danach, etwa vier Wochen später, plant RTL, die Show im Free-TV sowie auf der Plattform RTL+ zu veröffentlichen. Mit der Rückkehr von "Gladiators" schließen sich Amazon und RTL erstmals für ein derartiges Projekt zusammen. Dabei lockt die Show mit den gleichen dynamischen und actionreichen Herausforderungen, die schon in den 90ern ein Millionenpublikum vor den Bildschirm fesselten.

Die ursprüngliche Version der "Gladiators", damals noch als "American Gladiators" bekannt, lief zwischen 1992 und 1994 auf RTL und genoss in den 90er Jahren große Popularität. Während sich Shows wie diese auch international wieder größerer Nachfrage erfreuen und beispielsweise in den USA ebenfalls ein Reboot geplant ist, hoffen die deutschen Macher nun, den Charme des Originals mit neuen Elementen zu kombinieren und für ein begeistertes Publikum von heute neu zu interpretieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images "American Gladiators", 1993

Anzeige Anzeige

Amazon Amazon Prime Logo

Anzeige Anzeige

Getty Images "American Gladiators", TV-Show

Anzeige