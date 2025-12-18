Wird Bauer Friedrich bald in dieser TV-Show zu sehen sein?

Bauer sucht Frau-Liebling Friedrich Dieckmann sorgt nicht nur auf seinem Hof, sondern vielleicht auch bald im TV-Studio für Aufsehen: Im Gespräch mit RTL verriet der Spargelbauer, ob nach der Kuppelshow weitere TV-Projekte für ihn infrage kommen. Er machte klar, welche Formate er sich vorstellen kann – und welche nicht. Besonders spannend: Als das Thema Let's Dance von Frauke Ludowig (61) ins Spiel gebracht wird, kommt Friedrich ins Grübeln und spricht überraschend offen über seine möglichen Pläne fürs Tanzparkett. "Du sprichst 'Let's Dance' an. Ich selbst kann nicht tanzen", gestand er.

Genau das mache für ihn aber auch den Reiz aus: "Einfach mal anfangen, das zu lernen. Und hinterher hab ich ja dann auch noch was davon, wenn ich dann vielleicht tanzen kann." Frauke legte nach, schaute in die Kamera und richtete sich direkt an Juror Joachim Llambi (61): "Lieber Herr Llambi, das ist die offizielle Bewerbung. Von Fritte." Denn eine klassische Reality-Karriere à la Patrick Romer (30) ist für Friedrich offenbar keine Option. "Also ich schließe auf jeden Fall Reality komplett aus für mich", betonte er und fügte hinzu: "Das ist nichts für mich. Andere Formate, die vielleicht Stil haben, die Niveau haben, da sehe ich mich vielleicht schon."

Schon vor dem Start der aktuellen Staffel geriet Friedrich in den Fokus der Zuschauer. Der Landwirt hatte für einen wahren Bewerberansturm gesorgt und stellte damit sogar TV-Bekanntheit Patrick in den Schatten. Wie die Moderatorin Inka Bause (57) damals, hatte in den vorigen sechzehn Staffeln niemand so viele Zuschriften bekommen wie Friedrich. Das zeigte deutlich: Der Westfale kam bei den "Bauer sucht Frau"-Fans auf Anhieb an.

Anzeige Anzeige

Instagram / friedrich_dieckmann Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / friedrich_dieckmann Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Laura, Friedrich und Selina von "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige