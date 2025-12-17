Neue Indizien: Starten schon Dreharbeiten für den Dschungel?

In etwas mehr als einem Monat fällt in Australien wieder der Startschuss für Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche rund um die Show: Auf dem Sendergelände von RTL könnten die ersten geheimen Dreharbeiten gestartet sein. Die Instagram-Trash-Seite "realitydings" beobachtete nun, dass mehrere Stars, die als mögliche Camper der neuen Staffel gehandelt werden, plötzlich für ein mysteriöses "Projekt" in die Domstadt reisen. Darunter die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin Samira Yavuz (32), Schauspieler Stephen Dürr (51) und Model Mirja du Mont (49). Offiziell bestätigt ist nichts, doch die gleichzeitigen Köln-Trips der Promis sorgen für reichlich Gesprächsstoff.

Und tatsächlich häufen sich in den sozialen Medien Hinweise auf ein gemeinsames TV-Vorhaben in Köln. Wie aus Produktionskreisen bekannt sein soll, startet RTL vor dem Abflug nach Australien in Köln üblicherweise mit Pflichtterminen wie Interviews, Trailer-Drehs, Pressematerial und medizinischen Checks. Ob die besagten Stars dafür nun angereist sind, bleibt offen. Doch die Frage liegt in der Luft, ob schon jetzt die ersten Teaser-Clips entstehen, die traditionell kurz vor Staffelstart ausgespielt werden und die Kandidaten in Szene setzen. Während der Sender zum angeblichen Dschungelcamp-Cast weiter schweigt, sehen viele Beobachter in der geballten Promi-Präsenz in Köln eine mögliche, wenn auch noch inoffizielle, Bestätigung.

Erst gestern hatte RTL offiziell bekanntgegeben, dass das Dschungelcamp am Freitag, den 23. Januar 2026, in die nächste Runde geht. Die beiden Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) wurden ebenfalls bestätigt. Auch der Kult-Arzt Dr. Bob (75) ist wieder mit dabei und wird die zwölf Teilnehmer durch den australischen Busch begleiten. Parallel dazu heizten Medien wie Bild die Spekulationen weiter an und veröffentlichten angeblich eine komplette Kandidatenliste. Neben den oben genannten Stars wurden auch Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Evanthia Benetatou (33), Hubert Fella (57) und Patrick Romer (30) genannt. Mit Namen wie Ariel, Umut Tekin (28) und Nicole Belstler-Boettcher (62) soll es erneut eine bunte Mischung aus Realitystars, Schauspielern und echten Promi-Kindern geben.

RTL / Pascal Bünning "Dschungelcamp"-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow, 2026

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin

Instagram / dr_bob_offical_account Dr. Bob, Dschungelcamp-Bekanntheit

