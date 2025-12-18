Podcasterin Laura Larsson bekommt eigene Show auf ZDFneo

Laura Larsson landet ihre erste eigene TV-Show: Ab dem 4. Februar 2026 ist sie als Moderatorin des "Neo Social Club" zu sehen. Zunächst startet die Show im ZDF-Stream, einen Tag später, ab 5. Februar, läuft sie immer donnerstags um 22.15 Uhr bei ZDFneo. In dem neuen Comedy-Format widmet sich Laura mit drei Gästen pro Folge den absurden Seiten der digitalen Welt – von viralen Trends über skurrile Memes bis zu überraschenden Social-Media-Momenten. Zum Start kündigt ZDFneo unter anderem Nilam Farooq (36), Gisa Flake (40), Lena Kupke, Ana Lucía, Nico Stank (36), Tutty Tran und Caro Worbs als Gäste an.

Für die Radio- und Podcastbekanntheit erfüllt sich damit der Lebenstraum, eine Fernsehshow zu moderieren. Obendrein hat der "Neo Social Club" noch andere Vorteile. "Endlich kann ich auch beruflich TikToks schauen. Und das für 'ne eigene Show im Fernsehen! Wurde aber auch mal Zeit. Lieb's doch nur", schwärmte die Influencerin im Gespräch mit dem Sender. Das Konzept der Sendung basiert auf den US-Formaten "@Midnight" und "After Midnight", die im Original von Chris Hardwick und Taylor Tomlinson gehostet wurden.

Laura wurde vor allem durch ihre Podcasts "Herrengedeck" und "Zum Scheitern verurteilt" bekannt. In den vergangenen Jahren war sie jedoch vermehrt auch in Shows zu Gast. Erst vor einigen Wochen wurde ihre "Kurzstrecke" mit Pierre M. Krause (49) ausgestrahlt. Mit dem Format meldete sich der Komiker nach über einem Jahr krankheitsbedingter Auszeit zurück in der Öffentlichkeit. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen erklärte Laura sichtlich emotional: "Ich freue mich ja wirklich nicht, viele Leute zu sehen, aber bei dir freue ich mich so doll."

Laura Larsson, "Neo Social Club"-Moderatorin

Laura Larsson, Podcasterin

Pierre M. Krause und Laura Larsson