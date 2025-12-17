Listen-Überraschung: "KPop Demon Hunters" erobert die Oscars

Die Academy hat die Shortlist für den besten Filmsong bei den Oscars 2026 veröffentlicht – und ganz vorne mischt ein K-Pop-Hit mit: "Golden" aus dem Netflix-Blockbuster "KPop Demon Hunters" hat es auf die Liste der 15 Anwärter geschafft und gilt dank seiner Fans bereits jetzt als heißer Kandidat. Der Track, performt von HUNTR/X und damit von EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami, tritt damit offiziell in das Rennen um den Goldjungen ein. Ebenfalls auf der Liste: "Train Dreams" von Nick Cave (68) und Bryce Dessner aus dem Drama "Train Dreams", Miley Cyrus (33) mit "Dream as One" aus Avatar: Fire and Ash sowie Ed Sheeran (34) mit dem Song "Drive" aus "F1: The Movie". Die Academy wird aus den 15 Titeln bis zur Nominierungsverkündung am 22. Januar nur fünf Songs auswählen, die dann bei der großen Oscar-Gala am 15. März 2026 in Los Angeles gegeneinander antreten.

Besonders stark präsentiert sich Warner Bros. mit gleich zwei Filmen: Aus dem Musikdrama "Sinners" schafften es sowohl "Last Time (I Seen the Sun)" von Alice Smith und Miles Caton als auch "I Lied to You" von Miles Caton, geschrieben von Raphael Saadiq und Ludwig Göransson, auf die Liste. Letzterer Song wurde bereits bei den Hollywood Music in Media Awards ausgezeichnet und ist außerdem Golden-Globe-nominiert. Auch der Musical-Blockbuster Wicked: For Good punktet doppelt: Sowohl "The Girl in the Bubble", gesungen von Ariana Grande (32) als Glinda, als auch Cynthia Erivos (38) Elphaba-Hymne "No Place Like Home" wurden berücksichtigt. Während diese Titel im Favoritenkreis fest verankert sind, mussten andere Stars enttäuscht in die Röhre schauen. Doja Cat (30) verpasste mit "Lose My Mind" aus "F1: The Movie" den Sprung auf die Shortlist, ebenso wie Daniel Blumbergs "Clothed By the Sun" aus dem Amanda Seyfrieds (40) Film "The Testament of Ann Lee". Ganz routiniert dagegen ist Oscar-Dauerbrennerin Diane Warren (69): Ihr Song "Dear Me", gesungen von Kesha (38) für die Doku "Diane Warren: Relentless", ist ebenfalls gelistet. Sollte sie am Ende erneut nominiert werden, wäre es ihr 17. Mal.

Während Netflix nach dem Triumph im Vorjahr mit "El Mal" aus "Emilia Pérez" nun mit "Golden" und "Train Dreams" auf ein erneutes Song-Märchen hofft, stehen für viele der Beteiligten nicht nur Trophäen, sondern auch sehr persönliche Geschichten im Vordergrund. Miley Cyrus arbeitet mit "Dream as One" erneut mit Andrew Wyatt und Mark Ronson (50) zusammen, mit denen sie schon privat und beruflich eng verbunden ist – eine kreative Clique, die sich seit Jahren gegenseitig unterstützt. Ariana Grande und Cynthia Erivo stellen mit ihren Nummern aus "Wicked" nicht nur ihre Stimmgewalt unter Beweis, sondern setzen eine Zusammenarbeit fort, die bereits in Interviews als von gegenseitigem Respekt geprägt beschrieben wurde. Diane Warren wiederum hat in Gesprächen mit dem Magazin Variety immer wieder betont, wie wichtig ihr die emotionale Verbindung zu den Interpreten ihrer Songs ist. Kesha sprach dort über "Dear Me" als Botschaft an sich selbst in schwierigen Zeiten und unterstrich, wie eng der Song mit ihrem eigenen Weg verknüpft ist.

©2025 Netflix Zoe, Rumi und Mira im Film "KPop Demon Hunters"

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in London, November 2024

Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" 2025