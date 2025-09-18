Influencerin Barbara Sofie begrüßt ihre Tochter auf der Welt

Barbara Sofie hat in den vergangenen Stunden erneut das große Glück erlebt, Mama zu werden. Ihre Tochter kam spät in der Nacht zur Welt, wie sie auf Instagram voller Freude mit ihren Followern teilte. Zu einem schwarz-weißen Foto, das die winzigen Hände ihres Babys sowie die ihres Mannes, ihres Sohnes und ihre zeigt, schrieb Barbara: "Ihr Lieben, unsere wundervolle Tochter kam noch gestern Nacht gesund und munter auf die Welt." Die Geburt beschreibt sie als traumhaft und besonders: "Keine drei Stunden lang, wunderschön und sehr intuitiv. Ich habe das Gefühl, als hätte ich das alles geträumt und kann es wirklich kaum glauben."

Die Fans der Influencerin reagierten begeistert auf die freudige Nachricht und ließen liebevolle Worte und Glückwünsche da. In den Kommentaren finden sich viele herzerwärmende Nachrichten, wie zum Beispiel: "Herzlichen Glückwunsch. Genießt die Anfangszeit und kuschelt ganz viel." Eine weitere Followerin erinnert sich an Barbaras Social-Media-Anfänge: "So schön zu sehen, wie wir irgendwie gemeinsam erwachsen wurden. Habe als Teenie deine YouTube-Videos geschaut und dich dann irgendwann auf Instagram wieder verfolgt. Und jetzt haben wir einfach beide schon zwei Kinder." Barbara scheint mit ihrer Community auf eine besondere Weise verbunden zu sein.

Bereits vor rund sieben Monaten hatte Barbara gemeinsam mit ihrem Mann die zweite Schwangerschaft voller Glück verkündet. Damals teilte sie auf Social Media ein süßes Video, in dem sie und Hendrik mit Ballons posierten, auf denen "1 + 1 = 4" stand. "Seit Wochen ist kaum ein Tag vergangen, an dem ich Hendrik nicht angeschaut und gesagt habe: 'Ich kann das einfach nicht glauben. Das ist so verrückt'", schwärmte Barbara damals und ergänzte: "Es fühlt sich noch genauso abgefahren und surreal an, dass in mir gerade ein neues Seelchen entsteht. Ich bin so unendlich dankbar, dass unsere Familie wächst."

Instagram / barbarasofie_ Hendrik Schulz und Barbara Sofies Schwangerschaftsankündigung

Instagram / barbarasofie_ Barbara Sofie mit den Händen ihres Partners und ihres Babys

Instagram / hendrik_jtr Barbara Sofie mit ihrem Mann Hendrik und ihrem Sohn

