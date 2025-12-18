A$AP Rockys neues Album: Rihanna feuert ihn liebevoll an

Der Harlem-Rapper ASAP Rocky (37) hat seine Fans mit einem wahren Paukenschlag überrascht! Nach monatelangem Warten enthüllte der Musik-Star endlich das Cover-Artwork für sein viertes Studioalbum "Don't Be Dumb" – und das ist ein echter Hingucker! Das düstere, gothic-inspirierte Kunstwerk zeigt ein großes Verbots-Symbol mit detailreichen Illustrationen aus Rockys Leben und lässt die Herzen seiner Anhänger höherschlagen. Doch die erste Person, die ihre Begeisterung zum Ausdruck brachte, war niemand anderes als seine Liebste Rihanna (37) höchstpersönlich! "Sooo verdammt stolz!!!! LOS GEHT'S BABY", kommentierte die Barbados-Beauty unter seinen Instagram-Post. Der Musiker kündigte das Album mit den Worten an: "Entschuldigung fürs Warten, 'Don't Be Dumb' ist endlich da!" Das Album soll am 16. Januar 2026 erscheinen - ausgerechnet am "National Nothing Day", was perfekt zum provokanten Titel passt.

Kult-Regisseur Tim Burton (67) himself hat das Cover-Artwork gestaltet und ist offenbar noch viel tiefer in das Projekt involviert! "Danke an Tim Burton, dass er mir geholfen hat, diesen Film zu machen! Kommt bald", schrieb Rocky in seinem Instagram-Post und ließ damit die Spekulationen über ein begleitendes visuelles Meisterwerk explodieren. Die Zusammenarbeit ist das Ergebnis einer jahrelangen Bewunderung. Bereits 2024 erzählte Rocky dem Billboard-Magazin von seinem ersten Treffen mit Burton: "Ich saß da und spielte Tim Burton das Album vor, und er war total begeistert. Er nickte mit dem Kopf und sagte: 'Wow! Ich wusste nicht, dass du solche Musik machst!'" Seine Fans wollte er nicht mehr länger hinhalten. "Die Leute sind es leid, ständig Updates zum Album zu hören. Sie wollen einfach nur endlich dieses Scheißding haben", sagte er gegenüber Billboard. In den vergangenen Monaten hat er dann erste Tracks veröffentlicht: "HIGHJACK" und "Tailor Swif" kamen im August 2024, "Ruby Rose" folgte im September 2024, "pray4dagang" im Juli 2025.

Beruflich läuft es für Rocky und auch privat könnte er glücklicher nicht sein. Die Liebesgeschichte zwischen Rihanna und ASAP Rocky ist mittlerweile zu einer der stärksten Partnerschaften in der Unterhaltungsbranche geworden – und das merkt man bei jedem öffentlichen Auftritt! Das Traumpaar, das drei gemeinsame Kinder im Alter von drei Monaten bis drei Jahren hat, zeigt immer wieder, wie sehr sie füreinander da sind. Bei den Gotham Awards Anfang Dezember, wo Rocky für seine Rolle in Spike Lees "Highest 2 Lowest" als "Breakthrough Performer" nominiert war, schwärmte er gegenüber People von Rihannas Unterstützung: "Familiärer Rückhalt ist einfach... eheliche Unterstützung, alles. Das bedeutet sehr viel. Es bewirkt eine Menge." Besonders bewegend war, wie Rihanna ihrem Liebsten auch während seines Gerichtsverfahrens wegen Körperverletzung zur Seite stand. Im Februar 2025 war sie im Gerichtssaal anwesend, als er freigesprochen wurde, und teilte danach emotional auf Instagram: "Die Ehre gehört Gott und Gott allein." Rocky schwärmte bereits in einem Vogue-Interview im April 2025 von seiner Partnerin und beschrieb seine Liebe zu ihr als "innerlich, äußerlich, unendlich, die Vergangenheit, die Zukunft."

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

Instagram / asaprocky Tim Burton entwarf das Cover von ASAP Rockys neuem Album

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, CFDA Awards 2025