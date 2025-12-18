Rap-Millionär Bonez MC gibt sein tägliches Einkommen preis

Bonez MC (39) hat wieder einmal die Hosen runtergelassen – zumindest finanziell. Der Rapper, der sich gern als "Social Media-Boss" inszeniert, hat in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram verraten, wie viel täglich auf seinem Konto landet. Demnach kommen bei Johann Lorenz Moser, wie Bonez bürgerlich heißt, rund 3.000 Euro pro Tag zusammen. Hochgerechnet sind das circa 90.000 Euro im Monat und knapp 1,1 Millionen Euro im Jahr. Die Summe bezieht sich nach seinen Angaben auf laufende Einnahmen, also vor allem auf Streams. Die Zahlen ergänzen seine früheren Einblicke in sein Vermögen und liefern einen selten klaren Blick auf das Geschäft hinter den Hits.

Interessant: Schon 2023 kursierte eine Berechnung, der zufolge der Hamburger monatlich etwa 84.000 Euro verdienen soll – Bonez hatte diese Zahl damals geteilt und abgefeiert. Jetzt liegt sein eigener Wert nur leicht darüber, was den Eindruck verstärkt, dass er nicht mit Fantasiezahlen um sich wirft, sondern nah an der Realität bleibt. Sein Gesamtvermögen bezifferte der Musiker zuletzt auf rund 10 Millionen Euro, was nach Steuern aus geschätzten Bruttoeinnahmen von etwa 15 Millionen resultieren soll. Nicht eingepreist in die aktuelle Tages- und Monatskalkulation: zusätzliche Einnahmen aus seiner Cannabis-Marke, Onlineshops und lukrative Live-Touren. Genau diese Bausteine könnten den Jahresertrag in der Spitze deutlich nach oben treiben – die 1,1 Millionen wirken da eher wie die Grundlinie seines Erfolgs.

Abseits der nackten Zahlen pflegt Bonez das Image des Dauerlieferanten – musikalisch wie im Netz. Erst kürzlich hat der 187-Vertreter mit "24K (Ohne Tabak)" einen klubtauglichen Track vorgelegt, produziert von Jugglerz und begleitet von einem auffälligen Video von Benny030, das ihn unter anderem in einem Gewächshaus zeigt. Die Resonanz seiner Community ist gewohnt intensiv, was zu seinem Online-Auftritt passt: direkte Ansagen, viel Interaktion, wenig Filter. Privat hält sich der Rapper mit Details über seine Familie zurück, lässt aber durchblicken, dass Loyalität im Umfeld und enge Freundschaften in seinem Alltag eine große Rolle spielen – ein Gegenpol zum grellen Rampenlicht, das er auf Social Media selbstbewusst bedient.

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Franck, Patrick / ActionPress Bonez MC bei Rock am Ring 2019

Instagram / bonez187erz John Lorenz Moser aka Bonez MC

