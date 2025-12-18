Marlisa Rudzio wehrt sich gegen Hasskommentare im Netz

Social-Media-Star Marlisa Rudzio (36) hat sich in einem emotionalen Video auf Instagram an ihre Follower gewandt und gegen Hassbotschaften im Netz Position bezogen. In den vergangenen Tagen sei ihre Teilnahme bei Reality Backpackers vermehrt Zielscheibe von beleidigenden Kommentaren und direktem Hass geworden. Besonders Morddrohungen von anonymen Fake-Accounts treffen sie schwer. "Ich dulde das nicht", betont Marlisa deutlich und kündigt an, alle Drohungen bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. Kritik sei für sie völlig in Ordnung, doch Hass dieser Art sei "das Bodenloseste", was sie je erlebt habe.

Marlisa geht in ihrem Appell auch auf die Auswirkungen solch bösartiger Nachrichten ein und warnt eindringlich davor, welche Konsequenzen solche Drohungen haben können. Sie erinnert daran, dass es emotional belastbare Menschen geben müsse, die diese Art von Druck nicht ertragen könnten: "Muss erst einer aus dem Fernsehen sich das Leben nehmen, bis die Menschen begreifen, aufzuhören, so krass zu haten?", fragt sie aufgebracht. Ihr Ziel sei es, mit solchen Aussagen eine Bewusstseinsänderung zu fördern und vor allem den Betroffenen eine Stimme zu geben, die sich nicht wehren können. Sie fordert: Schluss mit Hass im Netz!

Marlisa stellt auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig Einblicke in ihr Leben zur Verfügung und begeistert eine große Fangemeinde. Doch auch in der digitalen Welt scheint Ruhm seinen Preis zu haben. Der Umgang mit Hass und boshafter Kritik ist eine Herausforderung, der sich viele Menschen in der Öffentlichkeit stellen müssen. Mit ihrem offenen Video hat Marlisa nicht nur auf ihre eigene Lage aufmerksam gemacht, sondern auch ein Thema angesprochen, das viele betrifft. Abseits ihres Engagements gegen Cybermobbing steht Marlisa bei ihren Followern insbesondere für Lebensfreude und Authentizität – Eigenschaften, die sie auch in dieser schwierigen Phase zu bewahren scheint.

Anzeige Anzeige

Imago Marlisa Rudzio, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin