Umzug geschafft: Renata Lusin zeigt Fans ihr neues Traumhaus

Familie Lusin hat es geschafft: Heute ist der große Umzugstag in ihr neues Haus über die Bühne gegangen. Auf Instagram hat Renata (38) dazu nun ein Video veröffentlicht, in dem sie spannende Einblicke gibt. In dem Clip zeigt die schwangere Tänzerin, wie Kisten gestapelt, Möbel geschleppt und die ersten Eindrücke im neuen Zuhause festgehalten werden. Dazu schreibt sie begeistert: "Unser großer Umzugstag in ein neues Haus ist geschafft! Wir können es immer noch nicht realisieren, wie es an einem Tag so alles möglich war!" Ihre Community zeigte sich begeistert und überschüttete den Let's Dance-Star mit Gratulationen zum Einzug.

In ihrem Text richtet Renata auch einen besonders herzlichen Dank an das Team vom Umzugsservice. "Ein riesen Dank an das professionellste und liebevollste Team Deutschlands [...]! Ohne euch wäre es unmöglich!", schwärmt sie in dem Beitrag. Gleichzeitig blickt sie schon voraus auf die nächsten Tage: Zunächst will sie die Weihnachtszeit genießen, bevor sie sich voller Energie dem Chaos aus Kartons stellt. "Jetzt können wir erstmal in den Bergen die Weihnachtszeit genießen und dann geht es mit neuer Kraft ans Entpacken", erklärt die Tänzerin. Ganz nebenbei fragt sie ihre Follower augenzwinkernd, wer ihr beim Auspacken helfen möchte – ein Aufruf, der in den Kommentaren für viele scherzhafte Reaktionen sorgt.

Bereits im Oktober hatte Renata ihren Fans verraten, wohin es sie verschlägt: Nach Düsseldorf, in ihre Heimatstadt. Dort möchte sie mit ihrem Mann Valentin (38) und ihren bald zwei Kindern ein neues Kapitel beginnen. Die werdende Mutter hatte damals auf Instagram geschrieben, dass sie Weihnachten schon im neuen Haus sein wollen. Die bisherige Eigentumswohnung sollte vermietet werden – und die Tänzerin berichtete voller Freude: "Wir haben ein ganz, ganz tolles Pärchen gefunden, das sich direkt verliebt hat."

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, 2024

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, November 2025

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit Tochter Stella, Dezember 2024