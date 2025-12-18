Umut Tekin verteidigt Paulina Ljubas gegen Fremdgehvorwürfe

Umut Tekin (28) schaltet sich in die hitzige Online-Debatte um Paulina Ljubas (29) und Tommy Pedroni (30) ein: In einer Instagram-Story verteidigte der Reality-TV-Star am heutigen Donnerstag das Paar. Er reagierte damit auf Fremdgehvorwürfe, die zuvor von Jakub Merlan-Jarecki (30), der als Fußballspieler in verschiedenen deutschen und luxemburgischen Amateur- und Halbprofi-Ligen aktiv war, öffentlich gemacht worden waren. Umut, der in der kommenden Staffel von The 50 zu sehen sein wird, machte klar, dass er die Diskussion um Paulina und Tommy kritisch sieht. Also stellte er sich im Netz demonstrativ hinter die beiden: "Ich denke, die zwei lieben sich sehr."

Seine Message: keine zusätzlichen Brandbeschleuniger in einer ohnehin sensiblen Lage. "Unnormal unnötig, Öl ins Feuer zu gießen", konstatierte die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit. "Ich finde so etwas sehr, sehr schwierig", schrieb er und betonte, dass ohne "handfeste Beweise" solche Anschuldigungen nicht in die Öffentlichkeit gehörten. Aus seiner Sicht würden Vorwürfe ohne Fundament eine Beziehung nur zusätzlich belasten. "Lasst doch, egal was ist, deren Problem deren Problem sein", mahnte er weiter und kritisierte, wenn Reichweite dafür genutzt werde, die Situation anzuheizen. Zugleich richtete er aufmunternde Worte an das Paar: "Ich hoffe ihr zwei, Tommy und Paulina, scheißt darauf, was andere sagen und haltet aneinander fest. Die Öffentlichkeit ist schwierig, aber eure Liebe noch stärker."

Paulina und Tommy lernten sich bei den Dreharbeiten zu Germany Shore kennen und sind seit Ende 2023 offiziell ein Paar. Die Influencerin, die selbst gerne auf Konfrontation geht, und der Sport- und Social-Media-Star zeigen ihr Leben oft ungefiltert in den sozialen Netzwerken, was ihre Beziehung für Kommentare von außen anfällig macht. Jakub, der zuweilen auch im Reality-Kosmos mitmischte, ist vielen Trash-Fans vor allem wegen seiner Ex Kate Merlan (38) ein Begriff. Inzwischen hat Tommy selbst Stellung zu den Vorwürfen bezogen und dabei klare Kante gezeigt. In seiner Instagram-Story erklärte er: "Wenn der Algorithmus Hunger hat, kommen die Clowns raus." Damit weist er die Anschuldigungen entschieden zurück – und Jakub wirft er vor, lediglich auf Reichweite aus zu sein.

IMAGO / HMB-Media Umut Tekin, Realitystar

Collage: Instagram / jakubmerlanjarecki, IMAGO / BOBO Collage: Jakub Jarecki, Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki, ehemaliges Reality-Pärchen