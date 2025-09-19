"Der coolste Dude": Claudia Obert schwärmt von Heino

Heino (86) hat für eine echte Überraschung im Bierkönig auf Mallorca gesorgt! Der Schlagerstar holte für die Live-Premiere seines neuen Songs "Holla die Waldfee" Claudia Obert (63) mit auf die Bühne. Die Reality-TV-Ikone trat im auffälligen Rotkäppchen-Outfit auf und sorgte gemeinsam mit dem Sänger für eine ausgelassene Stimmung. Claudia gab im Interview mit RTL zu, dass sie vor ihrem Auftritt ziemlich nervös war: "Ich bin ein bisschen aufgeregt, das erste Mal in meinem Leben." Doch der Auftritt an der Seite von Heino war für sie eine besondere Ehre, denn sie schwärmte: "Heino ist für mich der coolste Dude unter der Sonne."

Neben ihrer Performance im Bierkönig spielt Claudia auch in Heinos neuem Musikvideo mit, in dem sie die titelgebende Waldfee verkörpert. Der Song, der thematisch Anspielungen auf psychoaktive Pilze macht, enthält laut Heino einige humorvolle Elemente, unter anderem ein Angela-Merkel-Double. Der Sänger erklärte augenzwinkernd, dass die Waldfee im Video "in den Wald geht und Pilze sucht". Claudia hingegen begeisterte die Zuschauer im Bierkönig sichtlich: "Die Leute haben auch meinen Namen gerufen", erzählte sie stolz. Die ungewöhnliche Kombination der beiden sorgte für ein begeistertes Publikum und hohen Unterhaltungswert.

Für Heino und seine Auftritte ist es keineswegs ungewöhnlich, besondere Elemente in Szene zu setzen. Der Sänger bleibt bis heute eine feste Größe in der Schlagerszene und scheut sich nicht, auch jüngere Generationen anzusprechen. Claudia Obert, die außerhalb der Bühne als Unternehmerin erfolgreich ist, hat mit solcher medialer Aufmerksamkeit hingegen bereits Erfahrung gesammelt. Ihre Schlagfertigkeit und authentische Art sind ihr Markenzeichen, was sie inzwischen zu einer beliebten Persönlichkeit im Reality-TV gemacht hat. Das Duett mit Heino zeigt, dass sich auch etablierte Stars gerne auf ein wenig knalligen Glamour einlassen.

Instagram / heino.offiziell Heino und Claudia Obert, September 2025

Instagram / heino.offiziell Claudia Obert, Heino und ein Angela-Merke-Double, September 2025

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert auf Carmen Geiss' Geburtstagsparty, Mai 2025