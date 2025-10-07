Vertrag verlängert: Heino bis zum 100. Geburtstag auf Malle

Heino hat es wieder getan: Am vergangenen Samstag sorgte der Kultsänger mit seinem letzten Auftritt der Saison im "Bierkönig" auf Mallorca für ein mitreißendes Finale. Die Saison war ein voller Erfolg, und das Ballermann-Publikum zeigte sich begeistert von seinen Darbietungen. Der 86-Jährige erhielt daraufhin ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte: eine Vertragsverlängerung bis zu seinem 100. Geburtstag im Jahr 2038. "Es freut mich, dass es keine Altersbeschränkung gibt und ich weiterhin für mein Publikum auftreten kann", sagte Heino gegenüber Bild.

Auch die Verantwortlichen im "Bierkönig" zeigten sich erfreut: "Das Feedback der Gäste war sensationell", hieß es aus der Marketingabteilung. Heino begeisterte in diesem Sommer mit Klassikern wie "Blau blüht der Enzian" und überraschte das Publikum mit einem gemeinsamen Auftritt mit Reality-Star Claudia Obert (64). Obwohl bei seinem letzten Konzert das Gepäck mit seinen bunten Bühnen-Sakkos verloren ging, bewies er Professionalität und trat kurzerhand in einem dunkelblauen Anzug auf, den er sich noch am Tag des Auftritts in Palma besorgt hatte. Für 2026 hat der Sänger bereits sein Comeback angekündigt – und das Publikum kann es kaum erwarten.

Heino denkt jedoch noch weiter: Am 25. April 2038 plant der "Bierkönig" eine Jubiläumsshow unter dem Motto "50 Jahre Bierkönig, 100 Jahre Heino!". Der Termin ist sogar schon offiziell auf seiner Website angekündigt. Der Sänger selbst zeigt sich optimistisch: "Ich bin gesundheitlich topfit und glaube fest daran, die 100 zu erreichen." Regelmäßige Check-ups bei seinem Arzt in Kitzbühel gehören für ihn zum Alltag – und sind Teil seines Plans, die Bühnen dieser Welt noch viele Jahre zu rocken. Die Legende lebt weiter – Heino beweist, dass es für Musik und Leidenschaft keine Altersgrenze gibt.

Getty Images Heino, Sänger

Instagram / heino.offiziell Heino und Claudia Obert, September 2025

Getty Images Heino, Januar 2015