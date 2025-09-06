Für das Oktoberfest: Claudia Obert möchte aussehen wie 21

Claudia Obert (63), die bekannte Unternehmerin und Reality-TV-Ikone, überlässt anlässlich des bevorstehenden Oktoberfests nichts dem Zufall. Um auf dem berühmten Volksfest in München in bestem Licht zu erscheinen, hat sich die 63-Jährige einer speziellen Beauty-Behandlung unterzogen. Gemeinsam mit ihrer guten Freundin Verena Kerth (44) hat sie sich Hyaluronsäure injizieren lassen, um ihre Haut erfrischt und jugendlich wirken zu lassen. Das Ziel: auf der Theresienwiese so strahlend wie nie zuvor zu erscheinen.

Wie Claudia gegenüber der Abendzeitung erklärte, ist das Oktoberfest für sie das deutsche Pendant zur Oscar-Verleihung. In dieser Zeit werde sie 64, und sie nimmt dies zum Anlass, um mit ihrem neuen Look in die Vergangenheit zu reisen und im jugendlichen Look zu erstrahlen. "Da kommen auch die Schönheiten aus Hamburg angereist", meinte die Unternehmerin und fügte gewohnt schnippisch hinzu: "Da will ich natürlich aussehen wie 21."

Die Idee für die Beautybehandlung stammte übrigens aus Verenas Feder. Wie Claudia in dem Interview verriet, steht ihr ihre Freundin stets mit den besten Tipps zur Seite: "Während andere Society-Ladys nicht gern erzählen, wo man die besten Klamotten oder die heißesten Typen herbekommt, gibt mir Verena immer die besten Tipps." Wie eng die Freundschaft der beiden ist, spiegelte sich auch in Verenas Konter mit Augenzwinkern wider: "Mit Claudi würde ich sogar den Typen teilen, wenn ich einen hätte. Aber vielleicht finden wir ja einen auf der Wiesn."

IMAGO / APress Verena Kerth und Claudia Obert auf der Wiesn 2024

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im März 2023

IMAGO / Gartner Verena Kerth und Claudia Obert, Juli 2025