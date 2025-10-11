Heino über seine Hannelore (†): Dankbar trotz des Schmerzes

Heino (86) hat in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen offen über die anhaltende Trauer um seine verstorbene Ehefrau Hannelore Kramm (†81) gesprochen. "Der Tod von Hannelore hängt mir natürlich schon noch nach. Wir waren 44 Jahre zusammen und haben so viele glückliche Momente gemeinsam erlebt", teilte der Sänger mit. Nach all den gemeinsamen Jahren sei der Verlust für ihn weiterhin schmerzhaft – dennoch blickt Heino dankbar auf die erfüllte Zeit zurück. Mit einem Augenzwinkern erinnerte er daran, wie wenig Chancen man ihrer Ehe einst gegeben hatte: "Der Volkssänger und die österreichische Prinzessin – da dachten viele, das kann nicht gut gehen. Wir haben aber all die Zweifler eines Besseren belehrt!" Hannelore war im November 2023 verstorben.

Trotz des schweren Verlustes findet Heino heute Halt in seinem strukturierten Alltag und in der Gesellschaft seiner "kleinen Familie" in Kitzbühel. Dort gestaltet der 86-Jährige seinen Tag nach einem festen Rhythmus: Mit einem späten Frühstück, der Zeitungslektüre und gemeinsamen Abendessen fühlt er sich gut umsorgt und in seiner neuen Lebensphase unterstützt. Gleichzeitig bleibt er beruflich aktiv und sorgte zuletzt mit einer Vertragsverlängerung für Aufsehen. So plant er, bis zu seinem 100. Geburtstag regelmäßig im Bierkönig auf Mallorca aufzutreten. Auch die Idee, ein Kaffeehaus zu eröffnen, hat er noch nicht vollständig aufgegeben.

Im Dezember steht zudem ein besonderer Moment bevor: Heino wird seinen 87. Geburtstag auf der Bühne feiern. Statt einer privaten Feier möchte er diesen Tag gemeinsam mit seinem Publikum verbringen und mit einem Gläschen Rotwein – seinem erklärten Lieblingsgetränk – anstoßen. Diese Nähe zur Bühne und zu seinen Fans scheint den Sänger weiterhin jung und energiegeladen zu halten. Seit Jahrzehnten steht seine markante Stimme für deutsche Unterhaltung und volkstümliche Schlagermusik, doch abseits der Scheinwerfer war Hannelore seine große Stütze. Ihre Liebe war bedingungslos – eine Kraft, die Heino durch all die Höhen und Tiefen seines Lebens getragen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino und Hannelore Kramm in Hamburg, Februar 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino und seine Hannelore auf dem Oktoberfest 2011

Anzeige Anzeige