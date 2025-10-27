Claudia Obert mit jungem Begleiter statt Max beim Opernball

Beim diesjährigen Leipziger Opernball zog Claudia Obert (64), bekannt als Unternehmerin und Reality-TV-Star, wieder einmal alle Blicke auf sich. An ihrer Seite präsentierte sie einen attraktiven jüngeren Mann – jedoch nicht ihren Freund Max Suhr (27), mit dem sie seit vier Jahren liiert ist, sondern ein spontanes Blind Date. Wie sie gegenüber Bild erklärte, traf sie den ihr Unbekannten vor Ort und lud ihn mit einer übrig gebliebenen Karte spontan ein, sie zu begleiten. Der gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich wirkte harmonisch, doch mehr wurde daraus nicht.

Der Abend verlief anders als geplant: Der junge Mann zeigte sich auffallend zurückhaltend und hatte obendrein keine Socken in seinen Lackschuhen – für Claudia ein absolutes No-Go. "Der war zu schüchtern und trug auch keine Socken, das geht gar nicht", berichtete sie lachend. Nach ihrem kurzen gemeinsamen Moment auf der Veranstaltung sah sie ihr Blind Date nicht wieder. Doch was sagt eigentlich Freund Max zu den Eskapaden seiner Partnerin? "Der hat sich totgelacht", verriet Claudia mit einem Augenzwinkern. Um wen es sich bei Claudias Begleitung handelt, ist nicht bestätigt, doch die Ähnlichkeit zu Sarah Joelle Jahnels (36) Ex-Partner Ersin ist nicht von der Hand zu weisen.

Schon in der Vergangenheit plauderte Claudia offen über ihr Liebesleben und ihre ganz eigenen Regeln in der Beziehung mit Max. In einem Interview bei einer Sommerparty von Olivia Jones (55) verriet die Reality-TV-Ikone damals auf die Frage, ob sie sich neben Männern auch zu Frauen hingezogen fühle: "Ja, fühle ich." Die Unternehmerin ließ in dem Instagram-Clip keinen Zweifel daran, dass für sie Intelligenz besonders anziehend ist – ganz gleich, ob bei Männern oder Frauen. "Das Gehirn", antwortete sie knapp und fügte schlagfertig hinzu, dass sie mit Dummheit einfach nichts anfangen könne.

Imago Claudia Obert beim 30. Leipziger Opernball in der Oper Leipzig, 25. Oktober 2025

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

ActionPress Claudia Obert und Max Suhr, September 2024