"Junkie": Claudia Obert schießt scharf gegen Marc Terenzi

Bei Promi Big Brother sorgt Marc Terenzi (47) für Wirbel, nachdem er intime Details über seine gescheiterte Beziehung mit Verena Kerth (44) ausgepackt hat. Der Sänger schilderte vor seinen Mitbewohnern schwierige Erlebnisse aus der gemeinsamen Zeit, die ihn bis heute belasten würden. Nun hat Claudia Obert (64), die in der Vergangenheit mit beiden Reality-TV-Stars in Kontakt stand, auf die Aussagen reagiert – und das mit harschen Worten. In einer Instagram-Story ließ die Unternehmerin ihrem Ärger freien Lauf und bezeichnete Marc als "Junkie". Sie ging sogar so weit, ihm vorzuwerfen: "Glaubt ihr einem Junkie, der sich für zehn Euro in den Arsch f*cken lässt, weil er kein Geld für Zigaretten hat?"

Die drastischen Aussagen der Unternehmerin sorgen für reichlich Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Dabei wird spekuliert, was Claudia zu ihrer scharfen Wortwahl getrieben haben könnte. Anscheinend hegt sie einen persönlichen Groll gegen Marc und nahm seine Vorwürfe gegen Verena zum Anlass, in aller Öffentlichkeit Stellung zu beziehen. Marc selbst hat sich bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert, während Verena, die nicht im Container ist, ebenfalls still geblieben ist. In der Zwischenzeit brodelt die Gerüchteküche weiter – und es bleibt unklar, welche weiteren Enthüllungen möglicherweise folgen könnten.

Bereits kurz nach seinem Einzug in den Container kam es zu emotionalen Szenen vor laufender Kamera. Im Gespräch mit Mitbewohnerin Laura Maria Lettgen sprach Marc darüber, wie sehr ihn die ehemalige Beziehung mit Verena belastet habe. Tränen standen dem Sänger in den Augen, als er schilderte: "Meine letzte Beziehung zu Verena war sehr, sehr schwierig für mich." Während er von erlittenen Verletzungen und emotionalem Stress berichtete, offenbarte er: "Sie hat mich eingesperrt zu Hause [...] Ich hatte tagelang kein Essen." Auch Andrej Mangold (38) erinnerte sich an eine Auseinandersetzung zwischen den beiden auf einem Event, bei der Verena laut Marc "ausgeflippt" sei.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Claudia Obert und Marc Terenzi

IMAGO / APress Verena Kerth und Claudia Obert auf der Wiesn 2024

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2023